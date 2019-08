No entiendo. ¿Quién está satisfecho con el terrorismo en Euskadi? Nadie. Los presos que han cumplido que salgan de la cárcel. Pero señor Otegi, justificar que les hagan homenajes con letrero y antorchas en la calle, no. En su casa, sí, es natural. Somos abertzales, también, pero terrorismo y muertos, no. El ideal vasco no vale ni una muerte. Con esos alardes se les hace daño a los que están dentro y da fuerza y rencor al no perdón. Más sensatez por favor.