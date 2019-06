Selectividad y fiebre universitaria Sábado, 8 junio 2019, 08:02

Año tras año parece que la sociedad queda suspendida en un momento esperando el resultado de la Selectividad, ahora la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad). La selectividad, examen que ordena el acceso a la universidad, no es un examen con especial dificultad y, por tanto, en modo alguno justifica esa 'angustia social' que parece que algunos quieren ver reflejada todos los años en estas fechas. Recuerda a esa otra 'fiebre estacional' del síndrome postvacacional que a falta de noticias nos muestran los media al final del estío.

La Selectividad es aprobada por 19 de cada 20 estudiantes que se presentan a la fase general y a la fase específica en la primera convocatoria. Entre los que se presentan a la fase específica porque necesitan sacar nota para entrar en el grado que les interesa superan la prueba dos de cada tres, y en consecuencia son admitidos en el grado que pusieron como primera opción en el formulario de preinscripción. La única dificultad y la única angustia justificada es para aquellos alumnos aventajados, los de notas más altas, que por unas décimas arriba o unas décimas abajo pueden ver condicionado su futuro de forma determinante. Efectivamente es un examen selectivo, pero más selectivo para aquellos que presentan las mejores calificaciones.

Un alumno excelente que haya demostrado su competencia a lo largo de sus estudios puede tener un mal día y condicionar así, injustamente, su futuro. En algunos casos, en el de aquellos alumnos favorecidos arbitrariamente en su bachiller, las pruebas de selectividad pueden corregir en parte la puntuación media obtenida en el bachillerato acercándola a la realidad y méritos del alumno en cuestión. No son pocas las críticas que ha generado esta prueba de selectividad. Así, desde los que consideran que el mismo bachiller es «antipedagógico» por estar orientado solo a preparar las preguntas de un examen, la EBAU, en vez de profundizar sobre diferentes áreas de conocimiento, hasta los que piden una prueba «menos memorística y más competencial» de forma que mida la capacidad del alumno para aplicar el conocimiento a situaciones reales. En Cataluña ya introducen preguntas no memorísticas para evolucionar hacia un bachillerato más «competencial».

Frente a estos, otros postulan que las pruebas de evaluación de cualquier sistema educativo deben incluir los conocimientos de memoria, entendimiento y voluntad que sean necesarios. «Los títulos no se dan por las competencias, sino por lo que has aprendido», afirman. Está claro que en las distintas comunidades el nivel de exigencia es diferente -cuando la nota de acceso cuenta igual para los estudiantes de toda la península, lo que se conoce como distrito único universitario- y ello hace que el sistema pueda ser discriminatorio.

¿Es lógico que universidades privadas rebajen sus exigencias en relación a las públicas a la hora de admitir alumnos?, ¿Por qué los exámenes no presentan el mismo índice de dificultad en las diferentes autonomías y varían en estructura, bloques de contenido y sistemas de corrección? La dificultad puede variar también entre centros en una misma autonomía en función de dónde hayan puesto el énfasis los profesores o por intereses ilegítimos de algunos centros. ¿Por qué en unas autonomías el porcentaje de sobresalientes supera el 30% y en otras como la nuestra del País Vasco es el 5%?

Así las cosas, desde algunos sectores plantean un examen único, «como ocurre con todos los concursos oposición a nivel nacional, el mismo día, a la misma hora, basado en los mismos contenidos y con criterios objetivos». Sin embargo su coordinación sería compleja y muchas autonomías apuestan justo por lo contrario. También podría argumentarse en contra del examen único que las notas obtenidas en el bachillerato -que suponen el 60% de la evaluación de la fase general de la selectividad- pudieran ser también una fuente de desigualdad. De manera que cualquier alteración de la prueba debe ir paralela a una reforma del bachillerato que evalúa.

Pues bien, en mi opinión, de un sistema que en su día se mostró eficaz a la hora de corregir un acceso a la universidad desigual, hemos pasado al de «todos a la universidad» sin más. Esta «fiebre universitaria» no es sino una falacia social que conduce a la frustración, en la medida que titula a miles de profesionales que tendrán luego enormes dificultades para desarrollar su profesión o encontrar empleo. Se verán defraudados ellos y sus familias por unas expectativas previas que falsamente ha creado la propia sociedad.

Naturalmente, se puede también argumentar que a la universidad se acude en busca de formación, de cultura, no solo de empleo. Pero la realidad es contundente y muestra que de cultura no se vive. ¿La Selectividad es un fracaso? No, pero deben arbitrarse medidas que corrijan cualquier tipo de desigualdad entre comunidades equiparando estructura, bloques de contenido y sistemas de corrección de las pruebas y eso sí se puede hacer.