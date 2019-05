Adostuz es una asociación de profesorado jubilado voluntariamente al cumplir 60 años (la mayoría) o más. Lo han podido hacer al ser funcionarios adscritos a Muface, el régimen de clases pasivas al que pertenece el funcionariado de casi todo el Estado. Adostuz reclama un (jugoso) incentivo económico que la Administración vasca vino dando hasta 2012 al profesorado para 'estimular' su jubilación al cumplir los 60 y así acelerar la renovación generacional. No entro en juicio alguno sobre dicha reclamación; tan solo diré que ellos y ellas sí pueden estar día tras día manifestándose ya que, como digo, jubilados están y tiempo libre tienen, pues, para ello. El motivo de esta carta no es otro que tratar de poner a la opinión pública en el conocimiento de la grave injusticia que está ocurriendo mientras tanto. Tanto los partidos políticos (que en su mayoría vienen apoyando a Adostuz en sus iniciativas parlamentarias) como los sindicatos de sobra la conocen, aunque no hagan nada para solucionarla. ¿Cuál es esa grave injusticia? Quienes hemos obtenido la condición de funcionario en Educación en la CAV a partir de 1993 no podemos ser de Muface. Tampoco podemos beneficiarnos de la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60, 61 o 62. En los centros nos quedamos, la mayoría con grupos de 25 niños y niñas, adolescentes. Los y las que no podemos ser de Adostuz debemos ser, pese a nuestras tres década largas de veteranía en las aulas, profesorado de segunda, con menos derechos. Y parece dar igual.