San Sebastián, entre la innovación y el talento

La innovación impregna San Sebastián y parece que es algo novedoso pero, si echamos la vista atrás, vemos que la ciudad ha respirado innovación a lo largo de su historia y es una realidad que implica a todo el tejido social. Y va más allá de cuestiones lingüísticas o de marca de ciudad y para ello tenemos una buena lista de indicadores. Podemos citar los excelentes porcentajes en relación con la población que presenta la ciudad en número de infraestructuras y entidades centradas en la innovación. O alardear de ese 5% de los trabajadores de la ciudad que están dedicados a la ciencia y la investigación. O poner encima de la mesa ese porcentaje del PIB local de inversión en I+D que supera en varias décimas a la media europea, española y vasca. Son índices que nos colocan como referente a nivel internacional en ese campo, siguiendo la estela de ciudades como Grenoble o Tolouse.

En los últimos años hemos asistido a un proceso de transformación de la innovación en diferentes ámbitos que ha generado una lista de 'olimpos' donostiarras del conocimiento en innovación productiva. San Sebastián, al margen de la gastronomía, empieza a ser conocida en el mundo por empresas jóvenes que están desarrollando iniciativas empresariales en torno al conceptos como el grafeno, las olas artificiales, los peces cebra, la carne artificial o los sensores sin batería. Son firmas que están en la carrera por conseguir un producto homologado a nivel mundial, que están compitiendo con las grandes corporaciones mundiales y de las que estamos muy orgullosos.

Somos muy conscientes de que los altos niveles de cualificación de la población en la ciudad contribuyen a potenciar el crecimiento en esa nueva economía que responde a criterios de sostenibilidad futura. No obstante, la cualificación debe incorporar los grandes retos orientados a promover en el curriculum formativo el desarrollo de habilidades o competencias, tanto individuales como colectivas. La tecnología está experimentando un crecimiento exponencial con carácter, en muchos casos, disruptivo, pero ciertamente, con la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning, blockchaine y otras muchas disciplinas de la ciencia, no es suficiente. Extrayendo el pensamiento de un famoso filósofo vasco podemos afirmar que vivimos en una sociedad descompensada entre entre la innovación tecnológica y la redundancia social, y que no existe innovación sin sociedad. Ello nos lleva a poner en valor mucha de la innovación que se genera en nuestra ciudad en sectores tradicionales, en actividades como el deporte, el sector Smart, o múltiples iniciativas sociales y educativas. La quinta edición de la Semana de la Innovación ha puesto el acento en socializar y visibilizar toda la innovación que, a través de diversas entidades y organizaciones, se produce en nuestra ciudad. Ha sido un evento en que han participado más de 5.000 personas, con 50 actividades y 70 entidades colaboradoras, que han hecho posible cumplir este objetivo.

La educación, los centros tecnológicos, el comercio, la hostelería, el deporte, los emprendedores, el sector público, diversas experiencias internacionales, charlas tecnológicas, exposiciones ciudadanas y un largo etcétera de contenidos, liderados por sus respectivos colectivos, han protagonizado estos cinco días de innovación en la calle.

El reconocimiento a las empresas que innovan también dispone de un espacio relevante en esta WeekINN. La ciudad tiene una deuda y compromiso con todas las empresas que levantan la persiana cada día, incorporan innovación en su producto o servicio, y en muchos casos proyectan internacionalmente nuestra ciudad. Por esta razón hemos entregado la tercera edición de los premios DonostiaINN a Ibermática en la categoría de empresa innovadora consolidada, y a Graphenea como joven empresa innovadora.

Desde esta Tenencia de Alcaldía que presido y, a través de la sociedad instrumental de Fomento de San Sebastián, no podemos olvidar el esfuerzo permanente que tanto en recursos económicos como humanos realizamos para acompañar esta dinámica de la ciudad, en torno a consolidar la innovación como el eje prioritario de desarrollo.

Finalmente, quiero hacer una mención al capital humano que soporta esta estrategia y que, lógicamente, se refiere al talento. La proyección demográfica y la movilidad de las clases creativas e innovadoras a nivel internacional nos lleva a incorporar en la agenda política de esta legislatura el trabajo en proyectos locales con vocación global de conectar el talento existente en el mundo y atraerlo hacia nuestra ciudad, o relacionarlo permanentemente mediante las tecnologías de información y comunicación. En este sentido el proyecto 'Connecting Talent' nace con la vocación de incorporar iniciativas exitosas y pioneras que se han consolidado, como Talent House, o medidas tan ambiciosas como la atracción de talento internacional, el retorno del local y la identificación de personas relevantes en el campo profesional con las que podamos relacionar con el tejido económico local. En consecuencia, el binomio talento-innovación se erige en la estrategia prioritaria para la ciudad de cara al crecimiento sostenible para el futuro.