Gipuzkoa, 500 años de 'Muy Noble y Muy Leal'

Sebastián Agirretxe

Historiador

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El rey Carlos I, por privilegio expedido en Toledo el 23 de junio de 1525, hace justamente 500 años, concedió a Gipuzkoa el título de ' ... Muy Noble y Muy Leal' para que así figure en los documentos públicos, sellos y escudo de la provincia en su expresión latina 'Nobilissimae ac Fidelissimae Provinciae Guipuscoae'. Conviene recordar que poco antes se le había concedido a San Sebastián el título de 'Noble y Leal'. La mención más antigua del sello de Gipuzkoa es de 1466 y aparece en un documento en que las Juntas Generales de Gipuzkoa, reunidas en Azkoitia, dirigen al rey de Castilla, Enrique IV, alguna reclamación por haberse inmiscuido en las luchas banderizas en Gipuzkoa viniendo personalmente para someter a los parientes mayores, desmochando sus casas-torre y enviando gentes armadas a Andalucía a luchar contra los 'moros'. Confirma las Ordenanzas de la Hermandad de la Provincia y le titula de Rey de Gipuzkoa a los tres meses de ser coronado de Castilla.

