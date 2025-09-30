Gipuzkoa, 500 años de 'Muy Noble y Muy Leal'

El rey Carlos I, por privilegio expedido en Toledo el 23 de junio de 1525, hace justamente 500 años, concedió a Gipuzkoa el título de ' ... Muy Noble y Muy Leal' para que así figure en los documentos públicos, sellos y escudo de la provincia en su expresión latina 'Nobilissimae ac Fidelissimae Provinciae Guipuscoae'. Conviene recordar que poco antes se le había concedido a San Sebastián el título de 'Noble y Leal'. La mención más antigua del sello de Gipuzkoa es de 1466 y aparece en un documento en que las Juntas Generales de Gipuzkoa, reunidas en Azkoitia, dirigen al rey de Castilla, Enrique IV, alguna reclamación por haberse inmiscuido en las luchas banderizas en Gipuzkoa viniendo personalmente para someter a los parientes mayores, desmochando sus casas-torre y enviando gentes armadas a Andalucía a luchar contra los 'moros'. Confirma las Ordenanzas de la Hermandad de la Provincia y le titula de Rey de Gipuzkoa a los tres meses de ser coronado de Castilla.

Este primer sello de Gipuzkoa estaba dividido en dos partes, en el cuadro superior se representaban dos lobos pasantes sobre ondas de agua, que es el escudo de Navarra a mano derecha, y en el inferior tres árboles sobre ondas de agua. El sello iba circundado por la leyenda 'Noble y Leal Provincia de Gipuzkoa', en su versión latina, título otorgado por el citado rey Enrique IV.

En 1513, la reina Juana I añadió al escudo de Gipuzkoa los doce cañones que los guipuzcoanos arrebataron en diciembre de 1512 en la batalla de Belate a una expedición francesa que ayudaba a los navarros en su lucha por conservar su independencia, premiando así la lealtad de la Provincia de Gipuzkoa a la monarquía castellana. Este escudo lo podemos ver hoy en el remate de la fachada del edificio de la Diputación de Gipuzkoa en Donostia.

Precisamente el Museo San Telmo nos ofreció hasta el verano la exposición 'Ipuscoa 1000 urte' que presenta el panorama histórico de Gipuzkoa desde 1025, año en el que por primera vez se cita a nuestro territorio en un texto, hasta nuestros días. Esta interesante exposición mostraba los cuatro magníficos altorrelieves que sobre el escudo de Gipuzkoa realizó en 1599 el escultor Jerónimo de Larrea y Goizueta por encargo de las Juntas Generales para enriquecer el lugar destinado a su Archivo en la iglesia de Santa María de Tolosa.

Antes, en 1575, las Juntas habían acudido a Juan de Anchieta, el más grande de nuestros escultores renacentistas, pidiéndole las trazas de un proyecto para la instalación de su Archivo.

El Archivo de Gipuzkoa está en Tolosa desde el siglo XVI, cuando las Juntas Generales reunidas en Zumaia en 1530 acordaron establecer el archivo de su documentación en la sacristía de la parroquia de Tolosa. Ésta sufrió un incendio en 1781 en el que se quemó el retablo pero se salvó gran parte de los papeles del Archivo de Gipuzkoa. En 1904 el Archivo pasó a su sede actual, un edificio construido para tal fin por el arquitecto Manuel Echave, autor, también de la iglesia del Buen Pastor de Donostia.

Estos cuatro altorrelieves de Jerónimo de Larrea, magníficamente restaurados en 1983, de dimensiones aproximadas 60 x 230 x 10 cm cada uno, representan escenas relacionadas con los cuarteles del escudo de Gipuzkoa. En uno de ellos, la leyenda de los asaltos morunos que antes de caer en manos de los romanos invadieron nuestras costas, los niños corrieron al monte en busca de los guipuzcoanos luchaban montes arriba contra los castellanos mayores armados de lanzas y consiguieron su liberación. En todos los casos aparecen dos guipuzcoanos vestidos elegantemente, con su txapela roja y sus abarcas.

Volviendo a nuestro escudo, en octubre de 1936, a pesar de las circunstancias bélicas del País, se trató el asunto del escudo de Euskadi y se acordó eliminar del escudo de Gipuzkoa al rey y los cañones, atributos de instituciones de monarquía y de luchas fratricidas entre vascos, en una reunión tras la restauración celebrada en Mondragoó en 1979. Decidieron modificar el escudo de Gipuzkoa dejándolo únicamente con los tres tejos. Llama la atención que entonces tan encendidos en estos temas, en nuestros días la modificación de nuestro escudo guipuzcoano fuese asunto tan importante para los órganos de gobierno citados.

Así, desde 1990, en el Escudo de Gipuzkoa no están ni el rey, ni los cañones, ni el lema 'Muy Noble y Muy Leal'. Nuestro escudo es hoy un bonito logotipo con los tres tejos, árboles cuya relación con la historia de Gipuzkoa es únicamente una leyenda, y el lema 'Fidelissima Bardulia Nunquam Superata'.