Saturación fiscal

En España coexisten una Hacienda estatal (Agencia Tributaria) y cuatro haciendas forales-diputaciones (Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra). Mensualmente hay que tramitar cinco declaraciones de IVA y cinco de IRPF. El último día de pago a las haciendas estatal y navarra es el día 20 y para las otras tres el 25. Los impresos de todas ellas son diferentes y obligan a destinar importantes recursos humanos a gestionarlos, apartándolos de tareas más productivas y necesarias. Si es difícil tratar con una hacienda, imaginen hacerlo con cinco. ¿Y todo esto qué aporta a la empresa? Nada. Este arcaico e ineficiente sistema procede de 1878, tras acabar las guerras carlistas. Desde las administraciones se exige a la empresa mayor competitividad e implementar continuamente procesos de mejora, pero a la vez se le impone este calvario fiscal que en nada ayuda a ello. Los gobiernos central y vasco que negocian el Cupo vasco deben simplificar este sistema por el bien de las empresas. Aunque este bienestar no parece preocuparles, ya que como dijo una empleada foral en una inspección en la que no encontraba nada sancionable, al decirle yo que no teníamos una política defraudatoria, replicó; «lo sé, pero yo debo recaudar».