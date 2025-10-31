Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Violencia terrorista multiforme

Entender el fenómeno de la 'socialización del sufrimiento' es la mejor de las vacunas contra su repetición

Sara Hidalgo

Profesora de Historia Contemporánea de la UPV/ EHU

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Estos días la Fundación Fernando Buesa celebra su seminario anual y este año, cuando se cumplen cinco lustros del asesinato de Fernando Buesa, lo ha ... titulado '2000. La vuelta del terror', un título elocuente que alude a una realidad histórica, la del cambio de siglo, cuando el embate de ETA y su entorno se agudizó y multiplicó su radio. Era esto una traducción de la denominada 'socialización del sufrimiento', aquella siniestra estrategia que se puso en marcha a mediados de los 90 y cuyo corpus teórico –que no el concepto– apareció en la ponencia Oldartzen de Herri Batasuna de cuya aprobación se cumplen ahora treinta años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10

    El tejido empresarial de Gipuzkoa acoge con sorpresa que la oferta para recuperar Ibermática venga de BBK

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Violencia terrorista multiforme

Violencia terrorista multiforme