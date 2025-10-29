Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Ucrania, olvidada

Sara del Moral

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:30

Comenta

Se habla cada vez menos de la guerra de Ucrania que comenzó en 2022. Miles de ucranianos tuvieron que huir de su país en busca ... de un lugar donde vivir. Han tenido que aprender idiomas en tiempo récord, han tenido (los más jóvenes) que acomodarse en familias desconocidas y han tenido que dejar su vida atrás. Llevan casi 4 años de lucha y aún sigue. Miles de ucranianos han muerto y Ucrania está completamente destruida. Cada día Rusia avanza más, incluso ha mandado drones a Polonia y Dinamarca. Insistimos en que acabara el genocidio de Gaza, ¿pero por qué no insistimos igual con la apropiación brutal de Ucrania por los rusos? Que lleven tanto tiempo sin volver a su hogar es inaceptable y debemos pararlo. El dolor que sienten los ucranianos es inimaginable así que no hay que olvidar que hay países que siguen sufriendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  9. 9

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ucrania, olvidada