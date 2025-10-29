Ucrania, olvidada
Sara del Moral
San Sebastián
Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:30
Se habla cada vez menos de la guerra de Ucrania que comenzó en 2022. Miles de ucranianos tuvieron que huir de su país en busca ... de un lugar donde vivir. Han tenido que aprender idiomas en tiempo récord, han tenido (los más jóvenes) que acomodarse en familias desconocidas y han tenido que dejar su vida atrás. Llevan casi 4 años de lucha y aún sigue. Miles de ucranianos han muerto y Ucrania está completamente destruida. Cada día Rusia avanza más, incluso ha mandado drones a Polonia y Dinamarca. Insistimos en que acabara el genocidio de Gaza, ¿pero por qué no insistimos igual con la apropiación brutal de Ucrania por los rusos? Que lleven tanto tiempo sin volver a su hogar es inaceptable y debemos pararlo. El dolor que sienten los ucranianos es inimaginable así que no hay que olvidar que hay países que siguen sufriendo.
