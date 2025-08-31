Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vindicación de la vida holgada

Santiago Eraso

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:03

En el recién publicado 'El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada', Juan Evaristo Valls escribe que la pereza es ese amor ... de verano que nos arranca de la obsesión por el trabajo y nos devuelve la más bella de las libertades, la de no hacer nada. Sin embargo –añade–, paradójicamente, una pasión extraña recorre nuestro cuerpo, la pasión por el trabajo. Unos la aclaman como una virtud, otros encuentran en ella la clave para una vida feliz y plena y algunos nos cuentan que es la receta para salir de todas las crisis, el antídoto para cualquier mal de nuestro tiempo.

