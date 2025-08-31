En el recién publicado 'El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada', Juan Evaristo Valls escribe que la pereza es ese amor ... de verano que nos arranca de la obsesión por el trabajo y nos devuelve la más bella de las libertades, la de no hacer nada. Sin embargo –añade–, paradójicamente, una pasión extraña recorre nuestro cuerpo, la pasión por el trabajo. Unos la aclaman como una virtud, otros encuentran en ella la clave para una vida feliz y plena y algunos nos cuentan que es la receta para salir de todas las crisis, el antídoto para cualquier mal de nuestro tiempo.

Entre otros textos, Valls relee en este libro el célebre 'El derecho a la pereza', en el que Paul Lafargue enmendó la plana al no menos citado 'El capital' de su suegro Carlos Marx. Aunque este último dijo que «el reino de la libertad solo empieza allí donde cesa el trabajo impuesto por la necesidad», se sabe que Marx no dejó nunca de creer que el hombre solo se podía liberar mediante el trabajo. En ese sentido, Valls señala que, si leyésemos con atención la famosa cita, observaríamos que contiene una trampa: «lo que Marx propone no es tanto la liberación del trabajo, sino la liberación para el trabajo». Al describir el trabajo como una actividad trascendental y natural, Marx retoma el pensamiento humanista, cuyo sueño idealista es continuar creciendo y superándonos sin fin. En cierto modo –dice Vall–, el mismo espejismo que persigue el capitalismo, el sistema económico y político que gobierna nuestras vidas a través del trabajo, ya sea como disciplina, como formas de deseo que concluye en consumo, como excitación social o como agotamiento personal.

En estos periodos de vacaciones o cuando tenemos unos días de descanso, o sobre todo cuando nos llega la jubilación, se desvela un aspecto crucial de nuestros modos de vida: a una gran mayoría su trabajo no les apasiona, preferirían tener mucho más tiempo para vivir. Las vacaciones nunca son suficientes porque constituyen un correlato del régimen del trabajo, el cuidado mínimo necesario para recuperar nuestra fuerza y volver a la fábrica de la infelicidad. Ese descanso es tiempo que en realidad no nos pertenece, tan solo es una concesión temporal del capital para garantizar la eficiencia de la productividad y, en la tradición laborista y socialdemócrata, para conseguir el «pleno empleo». Lafargue nos dice que, precisamente, el amor al trabajo es lo que aniquila nuestro amor por la vida. En cierto modo, reformula lo que hace casi cinco siglos Étienne de La Boétie teorizó en 'Discurso de la servidumbre voluntaria': el amor al trabajo es pasión por el sometimiento.

Por el contrario, lo que parece imposible, porque supondría una auténtica revolución del sistema social y económico en el que vivimos y de nuestras sensibilidades capturadas, sería alcanzar el pleno desempleo. Trabajar lo justo, producir y consumir lo necesario, descansar y holgar el resto del tiempo. Lafargue proponía un máximo de tres horas laborables, como alternativa al tiempo lleno y a la obsesión por darle una función a todas las horas y las cosas, sometiéndolas en lugar de celebrarlas. Ese mantra neoliberal de «aprovechar el tiempo», dice Valls, no es más que la lógica del incremento indefinido del beneficio que impone un imaginario donde el esfuerzo y el sufrimiento son el único camino a una promesa de felicidad; un escenario moralista que demasiadas tradiciones progresistas también han aceptado como propio.

Pero «la promesa de la felicidad», según nos dice Sara Ahmed en el libro de mismo título, no sería una experiencia íntima, sino una tecnología social, un mandato. La felicidad entonces no es neutra porque distribuye y disciplina. Lo que en Lafargue es una denuncia del deber de trabajar, en Ahmed es un aviso de que la felicidad puede ser una promesa, pero envenenada, ya que tanto el primero como la segunda lo que en realidad garantizan es la reproducción de un orden que subordina y excluye.

Al final de 'El derecho a la pereza', Lafargue reconoce que la verdadera transformación social comenzará con una revolución del modo en que deseamos. Este famoso texto, aunque crítico con las posiciones productivista de Marx, es también un manifiesto marxista. En este caso más epicúreo, porque en él no defiende el placer como exceso o lujo burgués, sino como goce sobrio y equilibrado, a la vez que hedonista, pero no consumista e individualista, sino social y político, inseparable de la emancipación y la consecución de unas justas condiciones de vida. Así se adelanta a lo que el anarquista Kropotkin denominará años más tarde, en 'La conquista del pan', el «derecho al bienestar, ya que cada cual tiene el derecho a vivir, y la sociedad debe distribuir entre todos, sin excepción, los medios de existencia con que cuenta».