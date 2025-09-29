Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Josemari Alemán Amundarain

El fin de la paciencia

Existe un bando negacionista del cambio climático muy beligerante, que país a país avanza inexorablemente en una nueva internacional del odio

Santiago Eraso

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:05

Tras verificar que el reciente ciclo primavera-verano ha sido el más caluroso desde que se miden científica y sistemáticamente las temperaturas, o que la ... subida de los grados de las aguas del Mediterráneo es un hecho, o constatar que durante estos meses se han quemado con virulencia y voracidad más bosques en la península ibérica que en toda la historia documentada, cuesta creer que aún haya personas que nieguen el cambio climático. Al margen de las confrontaciones partidistas, en algunos casos grotescas, las palabras prevención y anticipación han sido las que más consenso han concitado entre las mentes más preclaras de la política y las voces de profesionales y científicos.

