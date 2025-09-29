Tras verificar que el reciente ciclo primavera-verano ha sido el más caluroso desde que se miden científica y sistemáticamente las temperaturas, o que la ... subida de los grados de las aguas del Mediterráneo es un hecho, o constatar que durante estos meses se han quemado con virulencia y voracidad más bosques en la península ibérica que en toda la historia documentada, cuesta creer que aún haya personas que nieguen el cambio climático. Al margen de las confrontaciones partidistas, en algunos casos grotescas, las palabras prevención y anticipación han sido las que más consenso han concitado entre las mentes más preclaras de la política y las voces de profesionales y científicos.

Excepto los negacionistas recalcitrantes, la mayoría apunta que los efectos ambientales de esta modificación del clima son el aumento de la temperatura global, los fenómenos meteorológicos imprevisibles o desmedidos y las alteraciones en los ecosistemas naturales y en la biodiversidad. En 'El fin de la paciencia. Un ensayo sobre política climática', Xan López, coeditor de la revista Corriente cálida, señala que el capitalismo –no como abstracción ideológica sino como sistema social y económico en el que todes estamos materialmente subsumidos– se ha mundializado quemando la energía almacenada en nuestro suelo durante millones de años. Pero, a su vez, de manera autocrítica, indica que la actual crisis ecológica no es únicamente consecuencia del capitalismo en general sino de una modalidad específica de crecimiento acelerado resultado también de las luchas históricas de la izquierda por el progreso y el desarrollo durante los dos últimos siglos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es en ese momento cuando se negoció y pactó con gran consenso el contrato social y el avance de los derechos de la clase trabajadora, lo que conllevó a la producción de miles de millones de máquinas utilizadas para generar energía, calentar o enfriar los ambientes, producir comida, desplazarse de un lado a otro y fabricar todo tipo de artículos de consumo.

Sin olvidar el momento histórico de la implantación y crecimiento de este modelo, ni de la importancia de la labor de aquellas fuerzas sindicales y progresistas por conseguir el progreso y la mejora de la vida de las clases trabajadoras, lo que no podemos obviar es que ya no tenemos un horizonte ilimitado en el que seguir trabajando por un proyecto emancipador que no tenga en cuenta y contrarreste su potencial autodestructivo.

En palabras de López, «desde finales del siglo XIX las sociedades humanas han liberado cantidades crecientes de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera debido a su uso de combustibles fósiles. Estos gases provocan que la Tierra retenga una mayor cantidad de radiación solar, lo que a su vez provoca un incremento medio de las temperaturas. Este proceso no es una novedad en el planeta, el llamado «efecto invernadero» es una de las cosas que lo hace habitable. Lo que sí es una novedad es la velocidad a la que está ocurriendo: la concentración de GEI atmosféricos ha aumentado más en un siglo y medio que en los últimos cinco millones de años». Por ello, este autor nos reitera en su ensayo que el cambio climático no es un impacto externo a nuestras sociedades sino un efecto sistemático de nuestras formas de producir, acumular y consumir, en definitiva, de nuestras formas de vida actuales, que tendríamos que revisar con urgencia para corregir y suprimir aquellas actuaciones que mayores perjuicios están ocasionando al planeta.

Para evitar los peores escenarios antes de mediados de siglo debemos reducir a cero esas emisiones; la situación es muy grave, nos dice la ciencia, aunque todavía es posible evitar el destino de la derrota. La política climática debe ser una lucha contrarreloj para garantizar la viabilidad de nuestro presente y el de las generaciones venideras. Son necesarias formas urgentes de la política, más allá de idealismos y ortodoxias ideológicas, que consigan cuanto antes la movilización de un gran número de personas y energías sociales, que incluyan políticas de Estado capaces de sumar también a sectores sensibles de las clases dominantes dispuestas a hacer suyas peticiones históricas de los movimientos ecologistas. López apuesta por crear fisuras en el bloque hegemónico de la economía para que se produzca una fractura de intereses, ya que –subraya– existe una facción negacionista muy beligerante que país a país avanza inexorablemente en una nueva internacional del odio. Si esa coalición, que rechaza el cambio climático, se expande, ocupa y domina todos los entramados institucionales y económicos las consecuencias serán irreparables.

La mayor amenaza de toda nuestra historia como especie –dice Xan López– ocurre en uno de los momentos de mayor debilidad política, pero la urgencia inédita y la gran crisis ecológica en la que vivimos nos lleva a asumir, por un lado, el fin de la paciencia y, por otro, a aceptar modos de hacer experimentales que no reproduzcan las lógicas convencionales de la política.