JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Ni viento ni libertad

El 'Che' Guevara nunca escribió la estrofa que figuraba en la despedida de Jon Paredes 'Txiki' y que la izquierda abertzale reproduce en su propaganda

Santiago de Pablo y Gaizka Fernández Soldevilla

Historiadores

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

La izquierda abertzale está impulsando una campaña con los lemas 'Askatzera lotuak' (Atados a la libertad) y 'Askatasun Haizea' (Viento de libertad), así como con ... las fotografías de Ángel Otaegi y Jon Paredes ('Txiki'). Es una forma poco sutil de ligarse a ETA. El 27 de septiembre de 1975 la dictadura ejecutó a tres miembros del FRAP y a dos de ETA pm. Otaegi había sido condenado por cooperar en el asesinato del guardia Gregorio Posada y 'Txiki' por el del policía Ovidio Díaz, aunque también estaba procesado por la muerte del subinspector José Díaz. Como ha explicado Jesús Casquete, ETA y su entorno elevaron a ambos a la categoría de mártires. La organización se lo hizo saber a la «querida familia» de Paredes, parafraseando al escritor eclesiástico Tertuliano: «Txiki es (...) un héroe del pueblo, cuya sangre será fértil simiente y constituirá el grito de una juventud vasca que se levantará más decidida a recuperar la libertad que tanto necesita Euskadi».

Ni viento ni libertad