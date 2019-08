¿Dónde está Sánchez? Jueves, 15 agosto 2019, 09:08

¿Donde está el señor Pedro Sánchez, presidente sin funciones? ¿Qué piensa ahora él de sus reproches a Mariano Rajoy, por 'plasmista', vago, no dialogante, incapaz de llegar a acuerdos para formar Gobierno, insensible al drama de la inmigración, creador de empleo sin calidad? Los datos están ahí: el empleo crece a menor ritmo y cada vez con peor calidad; el crecimiento económico se ralentiza; los empresarios se mosquean al saber que su socio preferente les odia y él les ignora, la Bolsa se hunde, y además, el Open Arms no encuentra asilo. Y el señor Sánchez agarra el Falcon y se encierra a cal y canto en Doñana a descansar de no hacer nada. Me consta que se mira al espejo, mucho, para asegurarse de dar el pego con su deambular de pasarela y su pintón de motorista con Harley y Ray-Ban, pero sin mirarse a la cara, o quizá sí, y capaz que lo haga sin rubor.

:: ARTURO FERNÁNDEZ-MAQUIEIRA BILBAO