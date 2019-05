La salud, los recortes y la lucha contra el cáncer

Seguro que si ahora pregunto por lo principal, lo que más valoran en su vida las personas, sean de la edad que sean, será la salud, sobre todo cuanto más edad tienes más la valoras. Sin salud no tenemos nada. No puedes disfrutar ni del amor, ni del dinero, ni de las amistades. Por eso necesitamos que los investigadores se queden en España y no se vayan al extranjero. Necesitamos que se dedique más dinero a la investigación. No hay derecho a que estas personas sean mileuristas o se tengan que ir al extranjero, porque aquí no hay puestos de investigación, por lo que pedimos al Gobierno central que aumente la cantidad económica para la investigación que la ha estado recortando durante los últimos años y también al Gobierno Vasco, aunque éste está dedicando más que otras regiones; sin investigación no hay cura posible y cada vez es más y más la gente que enferma por el cáncer y otras enfermedades. Es terrible lo que tenemos tod@s alrededor. Cada día nos enteramos de una persona mas que ha cogido otra vez cáncer, sin más, de repente. Esto no puede ser, todos podemos ayudar colaborando con una pequeña cantidad anual o mensual para la Asociación contra el Cáncer, que, además, nos desgrava luego en la declaración de renta.