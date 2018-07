¿Sin salida? La proclamación de Israel como único Estado-nación del pueblo judio cierra la puerta a la concesión de la independencia al Estado palestino CARLOS LARRÍNAGA Historiador Sábado, 28 julio 2018, 08:11

El pasado 19 de julio el Parlamento israelí aprobó por la mínima la ley del Estado nación, en virtud de la cual Israel se define como el Estado nación del pueblo judío. Lo que implica una apuesta por la judaización de Israel, en contra de los palestinos, que suponen en torno al 20% de sus habitantes. El nuevo carácter del Estado, la adopción de la lengua judía como la única oficial y la declaración de una Jerusalén indivisible como capital son algunos de los rasgos más llamativos de esta proclama, por lo cual no me sorprende la actitud soliviantada de los diputados árabes con ciudadanía israelí. Sin duda, estamos ante una medida sumamente controvertida que ha dividido a la propia sociedad israelí. El mismo presidente Reuven Rivlin tuvo que instar a la Cámara a suavizar la disposición. De poco han servido sus recomendaciones, puesto que, aunque se ha evitado impulsar ciudades exclusivamente judías, por ejemplo, sin embargo, el mandato rezuma racismo y colonialismo a raudales. Al mismo tiempo que relega a los árabes israelíes, o a los drusos o inmigrantes, a una categoría secundaria de ciudadanos. Con un Netanyahu escorado hacia la extrema derecha, ha provocado que el Likud haya terminado por aproximarse a los postulados de los partidos racistas y ultra-ortodoxos, haciéndoles concesiones desde hace tiempo para poderse mantener en el Gobierno.

La justificación residiría en uno de los puntos más controvertidos del 'Contrato Social' de Rousseau, quien llegó a hablar de la Voluntad General como la suma de las voluntades individuales, identificadas en este caso con las de los judíos exclusivamente, es decir, con la mayoría. De suerte que las minorías, indefensas, quedan sometidas a dicha Voluntad General, erigida como poder absoluto al servicio de esa mayoría. No es de extrañar, por consiguiente, que, para algunos politólogos, un planteamiento semejante entrañara el germen del totalitarismo, por no respetar a las minorías. Y así sucede en el caso que nos ocupa, pues se diseña un país exclusivamente para ese casi 80% de judíos dominante, en contra de los grupos minoritarios. Estaríamos, en consecuencia, ante una vía contraria a la democracia inclusiva.

Pero al margen de este planteamiento acorde a la teoría política, el dictamen tiene también una dimensión práctica, ya que una decisión de esta naturaleza pone freno a una discusión que se lleva dando durante décadas entre los analistas y entre determinados sectores políticos. Me estoy refiriendo a la disyuntiva entre los partidarios de un único Estado para palestinos y judíos y los defensores de los dos Estados. Mentes bien intencionadas, muchas veces de izquierda, han venido abogando por un único Estado multicultural, multirreligioso, multiétnico, capaz de abarcar la Palestina histórica y donde la idea de ciudadanía vendría a enterrar adhesiones de otra índole. Es decir, que, aparte de ser musulmán, judío, cristiano o druso, por ejemplo, el individuo se caracterizaría por su identidad ciudadana e incluso nacional, en términos de patriotismo constitucional. Para ello, hubiera sido preciso avanzar hacia fórmulas democráticas plenas, de integración, cosa que hoy en día en Israel es imposible. Siempre se ha hablado de Israel como la única democracia de Oriente Próximo, pero nunca se ha insistido lo suficiente, al menos por sus partidarios, de la baja calidad de la misma. Con la resolución del Estado nación y otras normas de perfil represivo recién sancionadas, esa posibilidad ha quedado difuminada. Triunfando esta postura sostenida por Netanyahu y sus aliados, un Estado de las particularidades predichas resulta imposible.

Por tanto, aparentemente gana terreno la alternativa de los dos Estados. Aunque digo aparentemente por no ser tampoco cierto. El texto, efectivamente, sólo recoge el derecho de autodeterminación para el pueblo judío, no para el árabe, cerrándose así la puerta a la concesión de la independencia por parte de Israel al Estado Palestino. La idea es absurda desde el punto de vista del derecho internacional, porque la autodeterminación debe ejercerse por aquellas poblaciones sometidas a colonialismo, como es el caso de los palestinos. En este sentido, no nos olvidemos que Israel nace de un proceso de colonización tardío, en el que las distintas oleadas de judíos que fueron llegando a Tierra Santa se encontraron con unos pobladores originales a los que poco a poco fueron arrebatando (también comprando, claro) sus casas, sus tierras, etc. ¿Acaso no consistió en eso el Plan D pergeñado por Ben Gurion y sus íntimos colaboradores? Apelando a razones bíblicas, siempre pensaron que aquel territorio les pertenecía y que los árabes estaban allí de «okupas». De ahí las expulsiones masivas tras las guerras de 1948 y de 1967, especialmente. Por consiguiente, con esta instrucción la solución de los dos Estados se antoja muy difícil, apostando Tel Aviv por el statu quo actual, es decir, por no mover nada, no impulsar las conversaciones de paz para no hacer cesiones y seguir con los asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania para que sea inviable el Estado Palestino. Posiblemente hasta, a la larga, y si nadie lo evita, quedarse con todo. Es la ilusión del Gran Israel con el que sueña el ultranacionalismo judío reinante en estos momentos. Un anhelo y un planteamiento que chocan diametralmente con el famoso anticolonialismo practicado por Estados Unidos y Rusia tras la Segunda Guerra Mundial y que ahora parece haberse esfumado. A este respecto, el panorama apunta a que Israel puede seguir haciendo cuanto le dé la gana a coste cero. O mejor, a costa de seguir humillando a los palestinos de dentro y fuera de Israel.