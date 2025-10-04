Más de un siglo de genocidio y sufrimiento

Para reflexionar sobre Gaza es preciso comenzar por el principio. El problema palestino contemporáneo empieza a finales del siglo XIX cuando se crea el movimiento ... sionista, colonial, expansionista y racista, usando pretextos religiosos rabínicos para justificar la creación de una nación para los judíos del mundo, que se consideran el pueblo elegido por Dios... su Dios. El sionismo secuestra al judaísmo para ganarse la empatía mundial por el Holocausto, a pesar de que su formación es anterior a él. Después de la Primera Guerra Mundial entre el imperio otomano y la alianza anglo-francesa, esta última divide lo conquistado por los turcos en países en lo que se llama Oriente Próximo. Los palestinos de entonces eran árabes semitas, repartidos así: los musulmanes formaban la mayoría absoluta, les seguían los cristianos y una minoría eran judíos, que no superaban el 6%.

Ahí empezó la emigración ilegal bajo el consentimiento de los británicos, que prohibían llevar armas de cualquier tipo a la población palestina mientras los judíos emigrantes se armaban. El verdadero sufrimiento y las matanzas de palestinos comienzan a raíz de que el Gobierno británico concede a los judíos el derecho a crear su patria en Palestina. En 1947 y después de la retirada británica, Naciones Unidas declara la división de Palestina en dos Estados: uno israelí, con el 55% del territorio, y otro palestino, con el 45%. Fue rechazada por los países árabes dominados entonces por Reino Unido y Francia, pero con gobernantes árabes.

La guerra de 1948 tuvo el final previsto: ganó Israel, ocupó Palestina excepto la Franja de Gaza, que quedó bajo la tutela de Egipto, y Cisjordania con Jerusalén Este, bajo mando del reino jordano. Los palestinos fueron expulsados –lo que dio lugar a la Nakba– a lugares como Gaza –los desplazados son el 70% de su población–. La OLP se constituyó como representante legitimo del pueblo palestino, aunque Israel lo declaró grupo terrorista. En 1987 surge un levantamiento popular en Gaza y Cisjordania conocido como Intifada. Hamás, creado como movimiento de resistencia con ideología religiosa y militar, gana popularidad civil debido al aumento de la represión israelí, que recibe una cada vez mayor condena internacional.

En los Acuerdos de Oslo (1993), firmados por Isaac Rabin y Yasser Arafat, la Autoridad Palestina emerge para controlar los asuntos civiles de Gaza y Cisjordania a cambio del reconocimiento por la OLP del Estado de Israel. A su vez, Israel reconocía a la OLP como interlocutor de los palestinos. Pero fue un acuerdo trampa, porque redujo el problema palestino a la autonomía civil y local de Gaza y Cisjordania sin Jerusalén. No hubo consenso, sobre todo por parte de los palestinos de la diáspora.

Israel toma la decisión macabra de retirarse de Gaza unilateralmente, preparando el plan de enfrentamiento entre los palestinos. Así deja crecer a Hamás para enfrentarse con el grupo mayoritario de la OLP, Al Fatah. Permite que se celebran elecciones presidenciales y legislativas en Gaza y Cisjordania con límites en Jerusalén Este. Israel y EE UU pretendían someter a Hamás a un Parlamento civil según los Acuerdos de Oslo, con el fin de convertirlo en un grupo opositor. La sorpresa fue que ganó las legislativas con mayoría absoluta, mientras Mahmud Abás vencía en las presidenciales. A partir de aquel momento, no se reconoce la victoria de Hamás por Israel ni por EE UU y aliados, y se declara el cerco y el embargo a Gaza. Bajo la ocupación, la represión y la injusticia, se produjeron muchos ataques militares y derribos hasta que llegó el 7 de octubre de 2023, que es otra historia.

Junto con la lucha política y la armada, la lucha más importante ha sido la enseñanza. Es mi caso. Estudié Primaria en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), y la Secundaria en escuela estatal en Gaza. Cursé el Bachillerato superior en Egipto y en 1969 llegué a España para estudiar Farmacia. Me doctoré y trabajé como profesor ayudante en la Complutense, viví en Madrid durante 25 años en los que obtuve la nacionalidad española en 1982. En 1994 recibí una invitación de la Universidad de Al Azhar de Gaza para participar en la fundación de facultades de Farmacia. Durante los 29 años vividos allí como español con mi familia –estoy casado y tengo cinco hijos– sufrimos varios ataques por tierra, mar y aire del ejército israelí. En 2008 y 2014, el Consulado español en Jerusalén nos tuvo que evacuar a España y Jordania.

En estos dos últimos años de masacre, estamos sufriendo lo indecible. Han derribado nuestra casa, todos nuestros bienes materiales, emocionales, memorias y recuerdos, hasta que el 14 de noviembre tuvimos que salir en una evacuación sin retorno.