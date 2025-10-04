Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMAN AMUNDARAIN

Más de un siglo de genocidio y sufrimiento

Nos derribaron la casa y los recuerdos, hasta que tuvimos que salir sin retorno

Salah El Sousi

Doctor en Farmacia, palestino desplazado desde Gaza

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Para reflexionar sobre Gaza es preciso comenzar por el principio. El problema palestino contemporáneo empieza a finales del siglo XIX cuando se crea el movimiento ... sionista, colonial, expansionista y racista, usando pretextos religiosos rabínicos para justificar la creación de una nación para los judíos del mundo, que se consideran el pueblo elegido por Dios... su Dios. El sionismo secuestra al judaísmo para ganarse la empatía mundial por el Holocausto, a pesar de que su formación es anterior a él. Después de la Primera Guerra Mundial entre el imperio otomano y la alianza anglo-francesa, esta última divide lo conquistado por los turcos en países en lo que se llama Oriente Próximo. Los palestinos de entonces eran árabes semitas, repartidos así: los musulmanes formaban la mayoría absoluta, les seguían los cristianos y una minoría eran judíos, que no superaban el 6%.

