¿Sacro o porno? 'Teorema' aireó hace 50 años las contradicciones de las instituciones de la trascendencia frente a las creaciones del arte sacro JUAN AGUIRRE Domingo, 23 septiembre 2018, 10:20

El 13 de septiembre de 1968, el procurador de la República en Roma ordenó el secuestro del film 'Teorema', atendiendo a las denuncias por ultraje a la moral cursadas desde instancias católicas espoleadas por el diario vaticano 'L'Osservatore Romano'. Ello desembocaría en un proceso judicial durante el cual se solicitó la prohibición definitiva de las proyecciones y el encarcelamiento de su autor, Pier Paolo Pasolini.

Lo inaudito es que, solo unos días antes, la película había sido galardonada en la Mostra de Venecia con el Premio de la Oficina Católica Internacional de Cine en reconocimiento a sus valores religiosos. Pocas veces en la historia se han aireado de forma tan grotesca las contradicciones ideológicas de las instituciones gestoras de la trascendencia frente a las creaciones heterodoxas del arte sacro. Pues la recepción de 'Teorema', hace cincuenta años, puso en evidencia la exactitud del diagnóstico de Pasolini: «La religión metafísica se ha transformado en una especie de religión de la conducta. Han reemplazado el alma por la conciencia. El moralismo es la religión de la burguesía».

La historia parte de esta hipótesis: si en 1968 una familia acomodada recibiera la visita de un joven dios, ya se llame Dionisos o Jehová, ¿qué sucedería? Con la precisión lógica que anticipa su título, sin apenas diálogos, 'Teorema' va describiendo el impacto que la presencia misteriosa del impensado huésped (el actor inglés Terence Stamp) provoca en el padre, un industrial milanés somatizado, en su esfíngica esposa (la bella Silvana Mangano), en los dos hijos adolescentes y en la sirvienta, una mujeruca que será quien más claramente acceda al sentido de lo revelado.

Al concluir la 'visitación', cada personaje, despojado de su falsa seguridad, vacío, se extravía en su desierto personal: la alienación de sí, la búsqueda espiritual o la creación artística. Con todo se demostrará hasta qué punto la irrupción de la autenticidad en un mundo inauténtico llega a ponerlo en crisis; pero una crisis que es ya una forma de salvación.

El gran Jean Renoir, homenajeado aquel año por el Festival de Venecia, declaraba tras la proyección: «Lo que escandaliza no es la obscenidad, totalmente ausente. El escándalo es más bien la sinceridad». Y el juez, en la sentencia del proceso, dictó: «La conmoción que me ha causado 'Teorema' no es de tipo sexual sino esencialmente ideológica y mística». Se levantó la censura contra la cinta y su autor fue absuelto. En España, 'Teorema' no se pudo ver hasta la muerte del dictador. Y esto aún bajo la calificación de 'gravemente peligrosa' para la moral.