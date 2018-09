Ruido La política española se ha ido convirtiendo poco a poco en un plató de televisión JOKIN BILDARRATZ PORTAVOZ DE EAJ-PNV EN EL SENADO Domingo, 23 septiembre 2018, 10:20

En las grabaciones de audio, se denomina ruido a la contaminación o interferencia que no forma parte del sonido deseado; también se considera así a esa molesta 'nieve' que aparece en las imágenes de vídeo. Este término lo podemos aplicar perfectamente a algunos momentos en la política; situaciones que molestan a nuestra percepción y nos distraen de lo importante. Mucho ruido. Eso es lo que percibo en la actualidad política de Madrid. Nunca había sentido tan de cerca el enfado de la gente que me rodea a la hora de valorar la política. Me preguntan en la calle: ¿en qué estáis? ¿No hay problemas más acuciantes que los discursos sobre las titulaciones, tesis, doctorados y demás? La semana pasada, Pedro Sánchez fue entrevistado en una cadena de televisión y la periodista empleó los 15 primeros minutos a hablar de los títulos, en lugar de incidir en los problemas que tiene la ciudadanía, donde probablemente hubiéramos visto un presidente dubitativo al responder sobre los temas que sí debieran estar en la agenda política. Hemos llegado a un punto en el que el debate político y los medios que los transmiten se retroalimentan. La frivolidad con la que se deliberan y trabajan los temas denota una gran superficialidad y, mientras tanto, hay muchos problemas, los importantes, que no se abordan de verdad: los debates en torno a ellos surgen de manera muy rápida y se apagan con la misma fugacidad.

Los tiempos se han acelerado en la política del Estado y ello acarrea el que vivamos en permanente estado de posible fin de legislatura. Estas deberían durar cuatro años; de hecho, pedir una convocatoria de elecciones debiera estar 'prohibido', habida cuenta de que en diciembre de 2015 los grandes partidos fueron incapaces de sentarse siquiera a dialogar, precipitando la repetición de los comicios en junio de 2016 con un resultado no muy distinto. ¿Qué hacemos si la llamada a las urnas que otra vez reclaman algunos partidos arrojase un resultado similar? ¿Nuevas elecciones otra vez? ¿Hasta cuándo? Todo lo ven desde la perspectiva de las elecciones; todos se miran de reojo y la estabilidad a la que tanto aluden sigue sin lograrse. Es una gran irresponsabilidad.

Si fuera cierto el discurso que ofrecen los grandes partidos buscarían acuerdos en base a la responsabilidad que corresponde a cada uno. En lugar de ello, el PP ha enviado otro 'globo sonda' con el objetivo de modificar la LOREG. La ocurrencia de Pablo Casado es que esta ley orgánica dote de un 'bonus' de 50 escaños a aquel partido político que sume más apoyos en el resultado final. Es decir, que un acuerdo obtenido no sabemos cómo diera al ganador un 'premio' que no se lo da la ciudadanía y que, en lugar de fomentar que se alcancen acuerdos postelectorales entre diferentes, se haga justamente lo contrario: que uno pueda imponer su criterio sobre el resto.

¿Ustedes se imaginan qué se diría si el PNV, que ha ganado prácticamente en todos los comicios al Parlamento Vasco, propusiera un plus de 10 escaños a quien lograra más apoyos en la Cámara de Gasteiz? Precisamente, en el Parlamento Vasco ha tenido lugar el primer pleno del nuevo curso, a donde he asistido en calidad de senador elegido por el mismo. Allí he tenido la oportunidad de comparar el ambiente de la política vasca con el de la política española y no se parecen absolutamente en nada. Se debatió acerca de las prioridades que las diferentes fuerzas tienen de cara a trabajar por la ciudadanía vasca. Son los objetivos que se han instalado en la psique social. Trabajo por la economía y el empleo, por la educación, por la sanidad y por la acción social; en favor de desarrollar la convivencia, después de los años tan difíciles que hemos pasado; y, también, mejora del autogobierno.

En este último punto el único partido que se ha «salido del tiesto» ha sido el PP, que ha presentado a una persona como responsable de la redacción del nuevo Estatuto que ha sido capaz de decir que «el hacha y la serpiente de ETA» renacen en los acuerdos que obtiene el PNV con la izquierda abertzale. Lo que falta por saber es qué dice cuando las voluntades del PP son coincidentes con las de la izquierda abertzale, y no han sido pocas las ocasiones en las que se ha dado un panorama similar. Es cierto que la izquierda abertzale tiene una asignatura pendiente con su pasado, que más pronto que tarde tendrá que resolver si quiere ser creíble.

Volviendo a la política del Estado, echo en falta el análisis, el rigor, la paciencia a la hora de definir las políticas a llevar adelante. No soy muy optimista; la política del insulto y del descrédito ha venido para quedarse por algún tiempo. El chiste fácil, soez, la frase ocurrente que busca sin disimulo un titular tan llamativo como fugaz se han convertido en el 'modus operandi' del día a día. Los medios condicionan en exceso la acción política. En los últimos años los programas televisivos de crónica rosa han ido derivando en espectáculos bochornosos y algo parecido parece haberse trasladado a la política, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un plató de televisión.

Entretanto, podemos enumerar cantidad de problemas que no se atienden ni se enfocan de la manera precisa. El tema de las jubilaciones y el Pacto de Toledo; la inmigración; los malos resultados de la educación; la sanidad; la justicia, de la que todo el mundo desconfía... Son ideas, palabras que engloban grandes problemas sobre los que no se debate, sino que se utilizan como proyectiles con los que combatir al adversario. Ruido. Mucho ruido que nos distrae de lo importante y está rebajando el nivel del debate y degenerando día a día su contenido. Como canta Joaquín Sabina: «Y con tanto ruido, no escucharon el final». Pienso que deberíamos de mirarnos en el espejo de la política municipal. Se vive tan de cerca la comunión entre los políticos y la ciudadanía que debería ser el modelo a considerar para que fuese el ejemplo para configurar una serie de acuerdos que diesen con soluciones para sus ciudadanos.