Hacer la pelota a alguien es adularle con el objetivo de conseguir algún beneficio presente o futuro o para mantener los que ya se tienen. ... Un ejemplo, Narciso es un pelota porque siempre le da la razón al jefe diga lo que diga. Antiguamente se llamaba pelotas a las prostitutas o amantes de los hombres que eran poderosos. Como estas mujeres hacían y decían cosas del agrado de esos hombres que las mantenían para que siempre las eligieran a ellas y no a otras, a quien imitaba esa misma actitud se le llamaba 'pelota'. Por esta razón nació esta conocidísima expresión, muy practicada de hecho en estos últimos tiempos. Curioso, ¿verdad? En España tenemos miles de Narcisos que están haciendo oposiciones todos los días para ser el mayor pelota del amo, y más viendo tantos silencios que en la mayoría de los casos se convierten en traición por miedo a decir lo que piensan. Pero no es malo tener miedo, lo malo es que el miedo domine tu vida, porque entonces no tendrás una vida plena, solamente tendrás miedo. Decía Martin Luther King: «No nos preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena». Pero cuando hables procura que tus palabras sean mejores que tu silencio, yo añado.

