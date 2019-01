Rosarios Hay territorios en los que lo masculino y lo femenino se observan, se encuentran, se cruzan y luego se separan FELIPE JUARISTI Sábado, 26 enero 2019, 08:48

Podría parecer una estampa antigua, de la posguerra más inmediata. Pero es muy actual, en la medida en que la actualidad fecunda el momento más inmediato, el ahora. Una señora se aferra a su rosario en un banco de la catedral de León, joya arquitectónica del gótico, que asombra, todavía, a propios y a extraños. La primera idea que me viene a la cabeza es que la religiosidad, como otros aspectos de la vida, unidos a la sensibilidad y al sentimiento, es patrimonio de las mujeres, más que de los hombres. No hay un mundo masculino y otro femenino, pero hay territorios en esos mundos, en los que lo masculino y lo femenino se observan, se encuentran, se cruzan y luego se separan, cada cual por su lado, y amén.

La señora se levanta, mira al altar, se santigua y sale a la calle. Allí la espera un varón, de aspecto serio, vestido como lo hacen los señores que, a pesar de la edad (adulta, quiero decir), buscan aparentar juventud, divino tesoro, y, sobre todo, una modernidad de la que han carecido, aún en sus años mozos. Hay características que son como marcas de nacimiento, y actitudes que son aprendidas, durante la vida, en las instancias de la misma, por medio de la escuela o la sociedad, cuando asume su labor rectora. Se miran, se dan la mano y descienden hacia la parte vieja. Ella es más joven, pero no lo parece, debido a la gravedad de su porte y apariencia. Él es más rudo, pero, con ella, ensaya modales dulces e inofensivamente suaves, queriendo abrir en canal el frío del día.

Se equivoca quien piense que todos los paisajes son iguales. Hay muchos hombres y mujeres haciéndose fotos, selfies o cómo se les llame ahora con el fondo majestuoso de la catedral. Supongo que casi todas ellas acabarán en alguna de las galerías que conforman el laberinto líquido de las redes sociales. También los canales navegables recubren una Venecia que de tanto admirarla parece irreal. Se verá la catedral, supongo, siempre que el fotógrafo no estropee nada y el teléfono móvil funcione. Pero el verdadero paisaje no es el exterior. Una catedral es un conjunto de piedras, levantadas y ordenadas de una manera estéticamente agradable, cuya finalidad era la invitación al recogimiento y la oración, términos que van adquiriendo otro significado. No son necesarias las iglesias para la oración; pero sí para mantener un culto que languidece. La gente se recoge y habla de lo que le preocupa, en otros lugares, en otros paisajes.