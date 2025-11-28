Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 'enemigo interior'

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Atentos a la regularidad con la que Donald Trump se enfrasca en la eliminación del 'enemigo interior', tanto para nombrar a sus adversarios políticos como ... a los inmigrantes que expulsa, puede decirse que la expresión, en desuso desde la Guerra Fría, recobra brillo a los dos lados del Atlántico. En Francia, Marine Le Pen y Jordan Bardella juran haber roto con las ideologías; solo los guía el «sentido común». Pero las corrientes identitarias y racistas que alimentaban el Frente Nacional persisten en su entorno. Los discursos de Reagrupación Nacional (RN) señalan a los extranjeros como los principales «enemigos del interior». En su inauguración del curso, el 14 de septiembre en Burdeos, Le Pen prometía «ingentes ahorros una vez suprimida la inmigración de ventanilla social». Su público enardecido apostillaba: «¡Estamos en nuestra casa!».

