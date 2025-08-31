Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarain

Bayrou, dimisión encubierta

El 'premier francés' se somete a un voto de confianza en medio de la discordia sobre quién soportará la mayor carga del ajuste económico por la deuda

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:01

Apuesta mal enfocada? El día 25, el primer ministro francés, François Bayrou, anunció que se sometería a una moción de confianza en la Asamblea Nacional ... el 8 de septiembre. El democratacristiano utiliza su última carta tomando la delantera a una casi segura censura del Presupuesto en otoño. Sin mayoría en el Parlamento, impopular, Bayrou pretende persuadir a los franceses para que se responsabilicen en el necesario control de las finanzas del país. Con su pedagogía contestada por todos los adversarios, el equipo gubernamental dividido en facciones, pendiente del tempestuoso movimiento que llama a 'bloquear todo' desde el 10 de septiembre, no hay visos de remontada para el jefe del Gobierno galo.

