No es la primera vez que en esta columna trato de Rosalind Franklin y probablemente no será la última. Sin que ella se lo propusiera se ha convertido en un símbolo de la científica minusvalorada en su labor por un entorno machista.

Uno de los grandes hitos de la ciencia del siglo XX ha sido, sin duda, el descubrimiento de que la información genética se transportaba en una molécula, llamada DNA, que tiene forma de doble hélice. Esa idea tan sencilla ha revolucionado el mundo de la biología y es la clave para muchas de las nuevas tecnologías del siglo XXI.

En 1953 los investigadores James Watson y Francis Crick fueron los primeros en describir la doble hélice. En esa hélice está el «algoritmo» de la vida, en ella están todas las instrucciones para reproducir un ser vivo a partir de otro y para cambiar a lo largo de la vida. Es sumamente curioso pensar que antes de este descubrimiento casi nadie pensaba que la vida fueran algoritmos bioquímicos. Pensar en la vida como algoritmos abrió infinidad de puertas; entre otras cosas acercó la biología a la informática.

Pero no nos alejemos del tema. Para llegar a su conclusión, Watson y Crick utilizaron la llamada fotografía 51 que había sido realizada por Rosalind Franklin en el King´s College de Londres. Un compañero de trabajo de Franklin era Maurice Wilkins. Quien, sin su consentimiento, entregó esa foto a Watson y Crick. Aquella foto fue decisiva para entender la estructura de la doble hélice. En el artículo donde describían sus conclusiones mencionaban a Rosalind Franklin pero poco más que como una ayudante de Wilkins, lo que no era en absoluto cierto. Más bien tendríamos que decir que Wilkins utilizó las fotos de Franklin fraudulentamente. Por ese trabajo, en 1962 dieron el premio Nobel de Medicina a Watson, Crick y Wilkins y ni siquiera hay una mención a Franklin.

Las normas de los premios Nobel impiden otorgárselo a un muerto y Franklin había fallecido en 1958 a causa de un cáncer que había contraído como consecuencia de la utilización de compuestos radiactivos en sus investigaciones. Ese hecho justifica el que no le dieran el premio Nobel. Pero no puedo por menos que hacerme la siguiente pregunta: ¿dado el entorno machista de la época y si Franklin siguiera viva le habrían dado el premio a ella o seguirían habiéndoselo dado a Wilkins? Mejor no especular. Lo cierto, es que en estos momentos se considera que el trabajo decisivo para descubrir la doble hélice fue el de Rosalind Franklin.