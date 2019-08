Poco a poco, Rosalía va entrando en nuestras vidas, como sin quererlo, contra el viento y la marea de unos cuantos que ven en ella una impostora del flamenco, y de otros que ya la consideran la Lola Flores del momento. Sin entender de flamenco y sin conocer a Rosalía, me quedé fascinado en la Gala de los Goya, con una sorprendente y personalísima artista interpretando el tema 'Me quedo contigo' de los Chunguitos, que fue de los más sobresaliente de la gala. Ahora Rosalía ha vuelto a ser noticia en todos los medios por haber sido condecorada con dos premios MTV y por su actuación en la ceremonia de entrega de los mismos con una coreografía que ha recibido las más elogiosas críticas de la prensa norteamericana, incluido el New York Times. Se podrá discutir sobre su manera de interpretar el flamenco. La artista catalana triunfa por todo lo alto allá donde vaya y le espera una carrera llena de éxitos internacionales, como los que acaba de obtener al mejor vídeo latino y a la mejor coreografía, los primeros que obtiene una artista española en la cita por excelencia de los videos musicales.