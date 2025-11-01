Al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban

En mi casa se santificaban las fiestas yéndonos a tomar el aperitivo. Mis padres, católicos a su manera, siempre antepusieron unas buenas quisquillas a Dios. ... Se ocuparon más de nuestra educación gastronómica que de la religiosa, confiando esta última a curas y a monjas. Pero, aunque yo no hubiera ido a un colegio religioso como fui, algo habría sabido del asunto: entonces, el catolicismo lo impregnaba prácticamente todo, tanto que, por ósmosis pura, sin preguntar, ya sabías que ese hombre colgado en la cruz era Cristo. Por eso, al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban. Tres avemarías y un 'Sálvame' le puse como penitencia.

Cuestiones de fe aparte, intentar entender este país sin tener una mínima noción de la cultura que lo ha dominado durante siglos es tarea imposible. Lo expresaba divinamente una respuesta al hipotético titular: «¿Dios? El 'influencer' original». Amén, hermana, porque mira que ha influido. Lo curioso es que, tras una notable caída de seguidores (servidora, sin ir más lejos), su influjo ha resucitado: Rosalía, 'Los domingos', el redescubrimiento de la iconografía religiosa y la necesidad de encontrar sentido al absurdo en que vivimos han hecho que la religión católica, o la visión actual y sesgada a conveniencia que se tiene de ella, sea tendencia. Bueno, pues vale. A mí me basta con que, cuando los chiquillos vayan al Prado de viaje de estudios y se detengan ante una natividad de Jesús, no tengan que preguntarle a la profesora quién es ese crío desnudo que está ahí en medio.

