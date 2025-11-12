No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía. Tampoco he sabido nunca quién era quién en el dúo ... cantarín hasta su separación: decíamos Andy y Lucas como quien dice Ortega y Gasset, mermelada y mantequilla, sal y pimienta, binomios que solo significan del todo cuando van juntos. Por eso, hoy Andy es un nombre huérfano. Pero un hombre liberado.

Rezó con Pablo Motos el rosario de las rupturas. Que aguantó por dinero. Que ya no tenía ilusión. Que confió en su palabra. Que le estafó. Que su familia le decía que se largara de ahí. Todo, viniera a cuento o no, con el «presuntamente» delante para que Lucas no se espante. Ni mentarlo quería, por lo que se refería a él como «la otra parte». Mira, está a dos entrevistas de decir «esa persona de la que usted me habla». Pero, hasta que llegue el día, que llegará, Andy se ha incorporado a la tradición de convertir las separaciones en banda sonora: lo hizo Shakira con Piqué, lo hace Rosalía con Rauw Alejandro (también presuntamente) en 'La Perla' y lo firma Andy con Lucas en 'Marioneta', un ajuste de cuentas en tres minutos y estribillo que no es precisamente el 'How do you sleep?' de John Lennon tras separarse de los Beatles.

Mientras uno canta y el otro no asoma la nariz (de momento), el final se va narrando en platós y escenarios, pero el epitafio quizá lo dicte un juez. Porque las parejas, de hecho, de derecho o de trinos, acaban donde empiezan los abogados y declaran las fachadas. En la cuenta de Daniel Buendía en X veo una pintada hecha en Alcantarilla: «Todo lo que te quise lo supera el asco que te tengo». A veces, la calle escribe con menos metáfora y más precisión. ¡Andy ya, Lucas!