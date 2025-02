Periodismo, políticos y otra fauna

Vivimos un momento inquietante. Ahora más que nunca, la profesión de periodista atraviesa una situación delicada. La inmediatez gratuita que ofrecen determinadas redes sociales sin ... verificar el contenido, hace que hoy el periodismo riguroso, tenga que alzar la voz para reivindicar lo obvio. El trabajo bien hecho, la información veraz y sobre todo, contrastada. Ese juguete que todos llevamos en nuestro bolsillo se ha convertido en una herramienta con muchísimo más poder del que a simple vista pudiera parecer. Especialmente, para los grandes manipuladores de información que gestionan y dosifican a su antojo, aquello que quieren hacer creer a esa parte de la ciudadanía imbuida y obnubilada, por el brillo de los poderosos y de todo lo que les ofrece su teléfono móvil.

El director del Instituto Reuters para el estudio del periodismo, Rasmus Kelis Nielsen, no exagera cuando afirmó recientemente que «a los políticos no les gustan los periodistas. La diferencia: antes tenían que lidiar con ellos, hoy ya no». Este profesor danés de comunicación política en la universidad de Oxford donde está el instituto, afirma que «...hoy muchos políticos prefieren ir al espacio de un 'influencer' antes que comparecer ante periodistas. Buscan distintas formas de ser entrevistados a lo que supone hacerlo ante un verdadero vigilante del poder...».

El juez de primera instancia Joaquim Bosch, habitual en los medios de comunicación, coincide con las afirmaciones del director del Instituto Reuters, al decir también que «los medios de comunicación están siendo sustituidos por 'influencers' que no buscan informar sino a menudo influenciar con discursos manipulados».

Manipuladores como Trump y Musk aprovechan las redes sociales para lanzar todo tipo de bulos

Rasmus Kelis Nielsen observa que buena parte de la clase política que está en la cúspide, se permite el lujo de rechazar entrevistas, conceder declaraciones sin aceptar preguntas o directamente ataca a periodistas que cuestionan sus narrativas. Es lo que hoy ha cambiado. Que tienen muchas otras opciones para transmitir mensajes y llegar de una forma infinitamente más rápida al receptor. Algo que parece normalizado y asumido por todas las partes.

A personajes como el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, o el todopoderoso magnate Elon Musk, se les ha aparecido la Virgen al comprobar el poder que ejercen sobre millones de ciudadanos cuando cuelgan sus mensajes en las redes sociales. Ya no necesitan de ninguna correa de transmisión para hacer llegar al mundo lo que piensan. Sin filtros. Dicen lo que les viene en gana a cualquier hora del día y lo transmiten a todo el planeta. Utilizan palabras clave seleccionadas estratégicamente para penetrar en la mente de quien no tiene criterio o, simplemente hace suyo el discurso populista de aquellos que pretenden gobernar no solo su país. También al resto del mundo.

La noche en que Donald Trump ganó las elecciones norteamericanas, su amigo Musk escribió en su red dirigiéndose a los seguidores «you are the media now» («vosotros sois los medios de información ahora»). En pocas horas su 'post' tuvo nada menos que 12.8 millones de visualizaciones. Una semana después, prácticamente todos los que siguen su cuenta, lo habían leído. En muchos casos, gentes anónimas sin demasiado criterio, habrán interiorizado el mensaje hasta el punto de creerse capaces de ganar el Premio Pulitzer con sus majaderías escritas a golpe de inspiración divina, mientras trabajan a destajo para llegar a fin de mes. Los grandes manipuladores tienen la habilidad, milimétricamente planificada, para decirle a la gente lo que realmente quiere oír. «Opio para el pueblo», que se decía en épocas pasadas. En las redes sociales hoy se puede encontrar una fauna de lo más variopinta. También astros del deporte, estrellas de la música o el cine con grandísima influencia, capaces de condicionar la forma de pensar de la juventud especialmente.

Así que alguien como Musk que tiene 205 millones de seguidores cuenta con la capacidad suficiente para influir donde quiera. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se pasea por espacio virtual de Alemania, donde mañana se celebran las elecciones, promocionando a Alice Weidel, candidata por AFD. Ante gigantes como estos personajes, poco se puede hacer, salvo seguir trabajando con rigor, contrastar las fuentes y verificar la información. Es la única manera de evitar bulos malintencionados que embarran el buen nombre y, la dignidad de una profesión que, aunque atraviesa momentos delicados, está sabiendo adaptarse a la nueva realidad.