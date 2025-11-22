Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombe, con una bandera preconstitucional, junto a las activistas de Femen. Reuters

Pero no toques. ¿Por qué tocas?

En diagonal ·

No voy a decir que no lo sea, pero estaría en la cabeza de las manifestantes que eso podía pasar

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Una de las más famosas frases de Amador en 'La que se avecina es «Pero no toques. ¿Por qué tocas?». Unas mujeres de Femen han ... acabado diciendo algo parecido. Se van en tetas, uniforme de la organización, a la misa de la familia y la Fundación Franco por el aniversario del dictador y un baboso se las toca. Agarra una bien. Menuda sorpresa. Ves a ese tío que ha tocado lo que tenía en las narices a alguien que le estaba tocando las narices y me acuerdo de la primera vez que desfilaron unas brasileñas en el Entierro de la Sardina en Murcia y unos espectadores les mordieron. O algo así.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  4. 4 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  5. 5 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  6. 6

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  7. 7 La Villa Europea de la Navidad que cautiva a sus visitantes con su encanto y entrañables fiestas, ideal para visitar este invierno
  8. 8

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional
  9. 9 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  10. 10

    El TAV prevé transportar a 15.000 personas al día entre Euskadi y Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pero no toques. ¿Por qué tocas?

Pero no toques. ¿Por qué tocas?