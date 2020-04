Me gusta lo que tiene de juego comprar en El Corte Inglés, por ejemplo. No se vaya a enterar el ministro Garzón, que ha reaparecido de su baja por paternidad para decirnos que el parón deportivo ha supuesto una caída de las apuestas. La gracia de mi hijo Roque, que a los 30 años dijo 'abercoque'. A lo que iba, pides 'online' 20 productos y aunque aparezcan disponibles cuando lo haces ya sabes que alguno no van a llegar (no te los cobran tampoco, claro). No me quejo, me hace gracia. Sobre todo porque uno de los productos de primera necesidad que no llegó en la última compra fueron las patatas fritas. Los kikos, sí.

Leo que la venta de cerveza, aceitunas, patatas fritas y chocolate se ha disparado en los últimos 15 días. Un estanquero vasco también dice que vende un 30% más de tabaco. La cerveza ha subido un 77,65% y el vino, un 62,58%. El papel higiénico se ha estabilizado. Pero las aceitunas han subido un 93,82% y las patatas fritas, un 87,13%. Como si todos los días hubiera un Madrid-Barça.

Las patatas fritas de la tele son 'La vida de Brian'. ¿De cuándo algo que pone La 2 iba a ser lo segundo más visto de la noche? Pues el miércoles lo fue. Y lo primero, la cena de Carmen Borrego como anfitriona en 'Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition'. El 'Especial Coronavirus' de Antena 3 se quedó detrás. Será la saturación de lo mismo. La información televisiva va a rastras de los periódicos. La gente huye de las ruedas de prensa televisadas. Los informativos italianos han perdido audiencia tras meses cubriendo la pandemia. En España, la audiencia todavía se mantiene alta. La información en televisión es como el papel higiénico. Llega un momento en que su uso (su compra) se estabiliza