Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En diagonal

El panorama

Rosa Belmonte

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

A ver si España tiene el peor líder de la ultraderecha porque por mucho que suba su partido no pasa del tercer puesto. De momento. ... En el PP (en el Congreso) han llegado a restregar al PSOE que en algunas zonas son segundos en intención de voto. Por delante del PP. Como si eso fuera bueno para el PP. Como si fuera para sacar pecho lobo. Vox busca voto obrero. Es el camino de Francia. Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, allí votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes. Y de problemas. Vox también busca el voto de las esquivas mujeres. El PSOE quiere el voto de las jóvenes, ya que los jóvenes muestran querencia por Vox. El aborto (a favor) y Gaza atraen a las jovencitas. Para Vox, el hombre no es malo (os habéis pasado con la violencia machista), salvo si es extranjero y, por tanto, violador. No es un lío, es todo de una simpleza que asusta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  6. 6

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El panorama