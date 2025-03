Comenta Compartir

Mis abuelos no hablaban de la guerra, tampoco de sexo. Elena López Riera sí ha hablado de sexo con mujeres de varias generaciones en el ... documental 'La novias del Sur', que acaba de ganar el César francés después de no ganar el Goya. Hablan del deseo, del matrimonio, de sexualidad. Hay una señora estupenda, la mayor, que cuenta los arreglos. «En los pueblos no se estilaba todo esto de la pedida y el anillo. Arreglos era lo que se hacía». Recuerda que en la noche de bodas su marido le reprochó no ser virgen. «Chico, he pasado una guerra y eso quiere decir que han ocurrido muchas cosas. ¿Qué esperabas? Se pasa hambre y tú tampoco me lo has preguntado». No le gustó el sexo ni esa noche ni durante los 30 años siguientes. Tampoco tuvo amantes. «La mujer, si quiere, se arregla ella sola». Es como si las mujeres de las fotos de Cristina García Rodero y de Juan de la Cruz Megías, las mujeres en blanco y negro y las mujeres ya en color, hablaran.

