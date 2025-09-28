Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Fotolia

Censura tras el asesinato

Roger Senserrich

Politólogo y escritor

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18

C harlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025. Su muerte, un crimen ruin, salvaje, injustificable, no era el primer caso de un ... homicidio por motivos políticos en Estados Unidos en tiempos recientes. Hacía menos de tres meses que Melissa Hortman, una legisladora estatal, y su esposo habían sido asesinados en Minnesota. La muerte de Charlie Kirk, sin embargo, fue recibida de forma muy distinta a las que le precedieron. Kirk era joven, carismático, con dos hijos pequeños; aunque no era una figura demasiado popular, era alguien reconocible, tanto por su presencia en los medios como por su cercanía con el presidente Trump. Dentro del movimiento conservador, Kirk era alguien respetado y admirado, con millones de seguidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Censura tras el asesinato

Censura tras el asesinato