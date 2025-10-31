Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Cuidades'. Ciudades que cuidan y cuidamos

Roberto San Salvador del Valle

Director Deusto Cities Lab. Catedrático Universidad de Deusto

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Hoy se celebra el Día Mundial de las Ciudades, una oportunidad para repensar las ciudades que habitamos y transitamos. En las últimas décadas asistimos a ... la reivindicación y la defensa de lo particular frente a lo común, generando la ruptura del equilibrio en relación al planeta, la distribución de la prosperidad disponible, las personas con las que convivimos, la diversidad cultural y los derechos humanos. La idea feliz de un desarrollo más humano, sostenible y democrático recogida en la Agenda 2030 ha enmudecido ante los gritos, histriónicos y desafiantes, de líderes de instituciones públicas, empresas privadas y entidades sociales regresivas. En ese contexto de palabras altisonantes, planteo la necesidad de elaborar una 'carta de las cuidades', en la que se recoja el compromiso de las ciudades con el cuidado del planeta, la prosperidad, las personas, las identidades y la democracia. Y de las y los ciudadanos con el cuidado de las ciudades, territorios y comunidades.

