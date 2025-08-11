Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Contra la servidumbre voluntaria internacional

La solución sería pararle los pies a un abusón del que no puedes fiarte. Y para eso, deberían unirse, como para una guerra, los afectados por los abusos de Trump

Roberto R. Aramayo

Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC e historiador de las ideas morales y políticas

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Hace casi medio milenio un jovencísimo Étienne de La Boétie se preguntaba en su afamado 'Discurso sobre la servidumbre voluntaria' cómo era posible que una ... inmensa mayoría pudiera rendir vasallaje a uno solo. Bastaría con cambiar de actitud y no querer seguir sirviendo a uno u otro señor para ser libres, como hizo Espartaco en tiempos de Roma, reuniendo a un gran ejército compuesto por esclavos que anhelaban dejar de serlo y enfrentándose a las legiones del poderoso ejército al que lograron vencer durante varios años, pese a contar entre sus filas con ancianos, mujeres y niños. Consiguieron derrotar incluso a Craso, el hombre más rico de su tiempo, miembro del primer triunvirato junto a Pompeyo y César.

