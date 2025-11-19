Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La serpiente que eclipsó el régimen franquista

Roberto R. Aramayo

Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC e historiador de las ideas morales y políticas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mikel Urrerabizkaia se doctoró en Periodismo y Nuevos Medios, pero siempre ha sabido en práctica su docencia universitaria, ejerciendo como periodista de prensa y de ... televisión. Como documentalista recibió el Premio Internacional Rey de España en el apartado iberoamericano por su documental 'El secreto de Urdaneta'. Como cineasta participó con el filme 'Gazta' en la sección Culinary del Zinemaldi, festival que le otorgó el primer premio en la sección Eusko Label por 'Latxa'. Es autor de una biografía sobre Iñaki Rekarte, un arrepentido etarra que rehízo su vida tras cumplir una pena de veinte años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Las bromas entre Paula Badosa y David Broncano: «Sigo teniendo más dinero que tú»
  6. 6

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  10. 10 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La serpiente que eclipsó el régimen franquista

La serpiente que eclipsó el régimen franquista