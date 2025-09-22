Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

¿Hacia dónde vamos?

Roberto Gancedo

Bilbao

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:46

Son tantos mis sentimientos ante las atrocidades y el ensañamiento con el pueblo palestino que practica Benjamin Netanyahu, que no puedo reprimirme ante tanta iniquidad. ... Me consideraría un mal nacido si no manifestase mi amargura ante el horrible crimen que se está llevando a cabo. Pero me indigna tanto o todavía más el penoso y el vergonzoso silencio que vienen manteniendo aquellos que con su poder hubieran podido evitar semejante barbarie. Ha podido más el egoísmo, que continúa condenando a muerte a decenas de miles de personas, de niños y de ancianos, después de someterlos a una cruel hambruna. Es una desgracia que en estos tiempos en los que las ciencias y la tecnología avanzan tan velozmente, el producto que generan caiga siempre en las mismas malas manos y en su mayoría sea empleado absurdamente en más armamento para matarnos los unos a los otros, cuando no en enriquecer más a quienes no lo necesitan en absoluto.

¿Hacia dónde vamos?