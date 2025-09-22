¿Hacia dónde vamos?
Roberto Gancedo
Bilbao
Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:46
Son tantos mis sentimientos ante las atrocidades y el ensañamiento con el pueblo palestino que practica Benjamin Netanyahu, que no puedo reprimirme ante tanta iniquidad. ... Me consideraría un mal nacido si no manifestase mi amargura ante el horrible crimen que se está llevando a cabo. Pero me indigna tanto o todavía más el penoso y el vergonzoso silencio que vienen manteniendo aquellos que con su poder hubieran podido evitar semejante barbarie. Ha podido más el egoísmo, que continúa condenando a muerte a decenas de miles de personas, de niños y de ancianos, después de someterlos a una cruel hambruna. Es una desgracia que en estos tiempos en los que las ciencias y la tecnología avanzan tan velozmente, el producto que generan caiga siempre en las mismas malas manos y en su mayoría sea empleado absurdamente en más armamento para matarnos los unos a los otros, cuando no en enriquecer más a quienes no lo necesitan en absoluto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.