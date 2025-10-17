Una jubilación lejana

Comenta Compartir

Van pasando los años y los 'boomers' nos acercamos al momento de la jubilación. Nosotros, que coincidíamos en el gimnasio con pensionistas de cincuenta años, ... vemos que a nosotros la meta se nos va alejando poco a poco, y ya ni sabemos a qué edad nos tocará descansar. Lo que menos me convence es la explicación de este progresivo retraso: nos dicen que tenemos que trabajar más años porque vivimos más. ¿Más que quién? Lo curioso es que nadie rechista y se da por bueno que nos roben tiempo de retiro tan merecido, como lo era para nuestros padres. Igual no me he enterado y resulta que voy a vivir hasta los 150, pero el caso es que no es así. El tope de nuestra existencia viene a ser más o menos el de siempre. Y ese es precisamente el engaño: cada vez hay más gente que llega a esas edades, pero el límite sigue siendo el mismo. Nos hacen creer que con 65 años vivimos una nueva juventud. ¡Pamplinas! El objetivo, para el que quiera enterarse, es aliviar un poco el sistema de pensiones pagándonos menos años.

