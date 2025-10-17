Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Una jubilación lejana

Roberto Antón

Donostia

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:42

Comenta

Van pasando los años y los 'boomers' nos acercamos al momento de la jubilación. Nosotros, que coincidíamos en el gimnasio con pensionistas de cincuenta años, ... vemos que a nosotros la meta se nos va alejando poco a poco, y ya ni sabemos a qué edad nos tocará descansar. Lo que menos me convence es la explicación de este progresivo retraso: nos dicen que tenemos que trabajar más años porque vivimos más. ¿Más que quién? Lo curioso es que nadie rechista y se da por bueno que nos roben tiempo de retiro tan merecido, como lo era para nuestros padres. Igual no me he enterado y resulta que voy a vivir hasta los 150, pero el caso es que no es así. El tope de nuestra existencia viene a ser más o menos el de siempre. Y ese es precisamente el engaño: cada vez hay más gente que llega a esas edades, pero el límite sigue siendo el mismo. Nos hacen creer que con 65 años vivimos una nueva juventud. ¡Pamplinas! El objetivo, para el que quiera enterarse, es aliviar un poco el sistema de pensiones pagándonos menos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una jubilación lejana