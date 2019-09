Risa, ruido, humo...

Desde su origen medieval, los gigantes eran personajes representativos de nobleza humana, ya que con un ropaje, utillaje, tocados etc. caracterizaban la pluralidad, en lo cultural, étnico, jerárquico, profesional, etc. de ese sector de pueblo con solera propia, por su oficio, rango y actividad de bien hacer social. Por contra los cabezudos, esos pequeños alborotadores y ruidosos personajes, entre sus bufonadas y provocaciones, representan a la plebe, caricaturizada por su multipersonalidad y capacidad de agitación. Avanzar hacia el otoño, recuerda ese paso del calendario que comienza a llamar a la recogida. Tiempo de madurez, en que comienza a caer, muy en particular, el calendario festivo del ruidoso verano. Hoy parece ser que es imposible disfrutar de una fiesta si no va acompañada de ruido en exceso; imposible ser gracioso si no se grita; imposible demostrar alegría o que te ha hecho gracia, si no lo haces sobreactuando con esas interminables, ruidosas y gritonas carcajadas, en esa apuesta en que quien ríe mas alto y mas largo... es el mas feliz. Por lo molesto y nocivo humo del tabaco, muchos fumadores que hoy ven normal, tildaban de extravagante una normativa. Hoy no ya solo en fechas puntuales como fiestas patronales o populares, sino en cualquier encuentro diario de bar, bus, terraza o plaza, es obligado, si, no divertirse, al menos dar muestras «espectaculares» de que lo estás haciendo... Todo un síntoma. !