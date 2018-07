El riesgo de las lecturas futbolísticas en autogobierno La sociedad vasca necesita un acuerdo histórico. El debate sobre el nuevo Estatuto no es un partido de fútbol en el que se enfrentan dos rivales y una parte debe ganar a la otra LANDER MARTÍNEZ Secretario general de Podemos Euskadi Miércoles, 25 julio 2018, 08:41

Estas recientes semanas el Mundial de fútbol -que tantas personas hemos seguido en Euskadi- ha coincido con semanas convulsas en el terreno de juego de la política vasca. Son semanas propicias para venirse arriba y hacer una lectura en clave futbolística de lo que está ocurriendo. Y más allá de lo afortunado (o no) que pueda ser el símil de turno, lo preocupante es la traslación de los peores códigos futboleros que algunos pretenden hacer para abordar una materia tan sensible como el autogobierno sin medir los riesgos que ello conlleva (o sí).

El riesgo no es caer en análisis parciales, siempre críticos con el resto y autocomplacientes con tu equipo. El riesgo no está tanto en tratar de echar balones fuera por aquel error de bulto que fue dejar hacer a Joseba Egibar en la ponencia de autogobierno para tratar de compensar los oscuros pactos del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado. El riesgo tampoco está en la falta de coherencia del Gobierno Vasco, a golpes entre sus socios por esta cuestión. Ni tan siquiera está en las consecuencias puertas adentro del PNV por una táctica mal planteada que ha generado un notable problema de vestuario entre Iñigo Urkullu y Joseba Egibar, con Andoni Ortuzar de mediador. Tampoco está en la situación no esperada por ellos de quedarse sin la posesión del balón, es decir, sin el control del debate político. De hecho, las críticas a la opinión publicada que hace unos días deslizaba un destacado burukide son la rabieta ante esta evidencia.

No. El riesgo no está en estas cuestiones, por sugerentes que puedan parecer. El riesgo está en creer que el autogobierno, un derecho que es de toda la ciudadanía vasca es como un partido de fútbol, en el que se enfrentan dos rivales y una parte debe ganar a la otra.

Está en creer que cuando lo que debatimos es nuestra norma fundamental, las bases de nuestra convivencia, las de toda la ciudadanía sin excepción, es suficiente con ganar por la mínima. El riesgo es creerse que la parte nacionalista tiene más derecho, más legitimidad o que juega en su campo por el hecho de vestir una camiseta nacionalista.

Desde luego, más allá de terminologías de títulos preliminares, de preámbulos y de consultas habilitantes, poco accesibles o tediosas para buena parte de nuestra sociedad, es esto lo que sobrevuela todo el debate y polémica en torno al futuro nuevo Estatuto.

¿Qué tipo de mayoría es la adecuada para sacar adelante una norma de convivencia en una sociedad plural como la vasca? Nuestra respuesta, la de Elkarrekin Podemos, ha sido y va a seguir siendo clara: la sociedad vasca necesita un acuerdo histórico. Histórico no como sugería hace unos días Arnaldo Otegi rememorando las conversaciones de Txiberta de 1977 entre «familias abertzales». Elkarrekin Podemos no vamos a jugar en los partidos de vuelta de 'su' liga. En 'nuestro' Mundial, jugamos todas y todos, y lo hacemos para lograr un Estatuto con el más amplio, plural y transversal de nuestra historia reciente. La ciudadanía vasca necesita un proyecto de país compartido con el que ilusionarse. Sería una irresponsabilidad que en el momento más propicio para ese acuerdo se renunciase a él en favor de estrategias de parte y partidistas.

En Elkarrekin Podemos lo tenemos claro. Nuestra posición siempre busca sumar, llegar a acuerdos, poner lo que nos une por delante de lo que nos separa. Defendemos un proyecto de país en el que quepamos todos y todas independientemente de cómo nos sintamos o cómo pensemos. Un proyecto en el que nadie se quede atrás, que priorice los derechos sociales, el empleo, los servicios públicos, la educación... y, por supuesto, que sea feminista.

Nuestra apuesta es la misma desde el comienzo. Una en la que nuestra singularidad, nuestra lengua propia -el euskera-, nuestros vínculos con otros territorios como Nafarroa o Iparralde o nuestro carácter nacional no entran en conflicto ni contradicción con la increíble riqueza que representa nuestra profunda pluralidad de sentimientos, ideologías e identidades.

No hay conflicto porque en esta propuesta no hay complejos ni prejuicios. Difícil que alguien esperase algo diferente de Elkarrekin Podemos. Para nosotras, esto no es un partido de fútbol, el autogobierno solo admite un resultado: que toda la sociedad vasca en su conjunto gane y que nadie pierda.