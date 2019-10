De ricos y pobres

En el mundo, desde la eclosión del neoliberalismo, se está produciendo una descorazonadora paradoja: las grandes grupos empresariales cada vez obtienen mayores beneficios económicos, pero contribuyen menos al Estado de bienestar. Este éxito de los poderosos, con las ganancias de sus sociedades creciendo de forma exponencial, ha llegado a tal extremo que pagan la mitad de impuestos que hace cuarenta años. De la misma manera, los impuestos indirectos como el IVA -que abonan por igual tanto ricos como pobres- no han parado de incrementar. Es demoledor que un ciudadano español con un salario medio de 25.000 euros anuales pague al erario público, entre impuestos directos e indirectos, el 49,8% de sus ingresos; es decir, trabaja 182 días al año para hacer frente a Hacienda. Y así, al no redistribuir la riqueza, la desigualdad en el mundo no cesa de agrandarse poniendo en riesgo por lo injusto, la paz social. Y lo más grande, la gran e innegable victoria del neoliberalismo que crea una sociedad egoísta, ha sido trocar la eterna lucha de clases en envidia a los del mismo nivel social que prosperan.