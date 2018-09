Resistir en la Moncloa Entre líneas Un cortocircuito catalán se lo llevaría todo por delante y pondría la alfombra roja al regreso del centro-derecha al poder ALBERTO SURIO Domingo, 2 septiembre 2018, 07:52

«Yo pisaré las calles nuevamente». La canción de Pablo Milanés suena a final de agosto en Santiago de Chile con esa fuerza redoblada de la nostalgia, que siempre es una fábrica de sentimientos. Aquella melodía dedicada a Salvador Allende, el presidente que hace 45 años se quitó la vida en el Palacio de la Moneda un 11 de septiembre, en pleno golpe militar de Pinochet, constituye desde entonces todo un icono de la izquierda europea. Pedro Sánchez lo sabe bien. El mismo conoce por sus padres aquel último discurso de Allende: «No voy a renunciar. Pagaré con la vida la lealtad del pueblo», decía su mensaje. El presidente del Gobierno era entonces un niño de año y medio. Pero en su casa siempre se ha hablado de la épica de Chile.

Sánchez visitó en Santiago el centro de memoria de las víctimas de la dictadura y se reunió con Isabel Allende, la hija del expresidente chileno. Encuentros de alto voltaje emocional que permiten reflexionar sobre lo que son los ideales en política y sobre lo que significa la resistencia ahora que se ha iniciado el proceso para la exhumación de los restos del dictador Franco de la basílica del Valle de los Caídos y un sector de los conservadores se rasgan las vestiduras escandalizados por lo que supone la decisión, advirtiendo al PSOE de su intento de fijar «una checa de pensamiento único». La línea dura se moviliza con trompetería apocalíptica y resonancias guerracivilistas.

Es evidente que las diferencias entre aquel Chile del 73 y la España de 2018 son abismales. Pero Allende es y será siempre un símbolo universal de dignidad democrática. Un héroe. Eso no es óbice para admitir que cometió errores al minusvalorar a las clases medias en su gobierno de la Unidad Popular frente a una derecha reaccionaria que golpeó furiosa contra su mandato desde el principio y jugó a la desestabilización para reventar las costuras de un país estructuralmente injusto. Sánchez ha reubicado al PSOE en la izquierda y mantiene abierta una negociación con Podemos no exenta de tensiones, con una red precaria de apoyos. Es consciente que no puede renunciar al centro y a la vez siente el tirón de la izquierda. Un equilibrio complejo aunque el escoramiento del PP y de Ciudadanos le facilita la tarea.

No obstante, pese al mito, resistir no siempre es ganar y resistir por resistir puede conducir a veces a perder. La clave es saber en qué instante se produce el punto de inflexión y lo que en un momento puede ser una estrategia inteligente para acumular fuerzas y exhibir nervio en la izquierda termina por transformarse en un ejercicio peligroso de desgaste. Quizá aún no lo sea, y el apoyo del PNV a Sánchez en la actual coyuntura adquiere un gran valor. Pero un año en política es una verdadera eternidad y es del todo imprevisible.

Mientras tanto se ha dado un primer desmarque en las aguas del centro-derecha que resulta revelador. La posición de Pablo Casado, crítica con el guion de agitación de Ciudadanos alrededor de la polémica de los lazos amarillos, constituye un primer gesto que rompe la imagen de una alocada competición por la dureza. Porque C's ha crecido echando gasolina al fuego independentista en Cataluña. Este conflicto -alentado por un secesionismo que vuelve al desafío y que quiere ocupar el espacio público como si fuera su monopolio particular- sí puede quebrar la posibilidad de que la izquierda española ensaye una solución a medio plazo. ¿Qué buscamos? ¿Una escalada descontrolada que alimente a los populistas? Ese escenario ahogaría el diálogo apaciguador de Sánchez para buscar en la próxima legislatura una salida política al problema. Y pondría una alfombra roja al regreso del centro-derecha al poder para una buena temporada.

En el otro córner del tablero, el secesionismo catalán sigue empeñado en la ruptura al pretender imponer un referéndum de autodeterminación que no reconoce la legalidad española y al amenazar con la desobediencia. Si este empecinamiento continúa en activo, la relación con el PDeCAT se deteriorará, Sánchez se quedará sin mayoría en el Congreso y tendrá que resistir a duras penas antes de convocar elecciones el próximo año, posiblemente tras las municipales. Será un escenario agónico que el presidente podría explotar para fortalecer su imagen. El Gobierno, con Presupuestos o sin ellos, da mucho juego. Despreciar el fondo de Sánchez -como ocurrió con las primarias que ganó frente al establishment del PSOE- puede volver a ser un error. Pero tampoco podemos ignorar el efecto que tendría un cortocircuito catalán retransmitido por tierra, mar y aire. Se lo llevaría todo por delante.