Un rescate de película

De las muchas historias increíbles, casi todas ciertas, que se cuentan en el documental sobre Lezo Urreiztieta que el director Josu Martínez acaba de estrenar en el Zinemaldia, hay un episodio olvidado de la posguerra en el que merece la pena detenerse. Me refiero al rescate por mar y traslado a Francia de guerrilleros socialistas que, a las órdenes del comandante José Mata, resistían en la montaña asturiana a la altura de 1948. La situación de estos 'hombres del monte', que seguían luchando contra el franquismo en los valles interiores de Asturias diez años después de la Guerra Civil, se hizo insostenible tras la ofensiva represora que el régimen desencadenó contra el maquis y que tuvo su momento más dramático en la matanza del Pozo Funeres. Durante días, la Guardia Civil y falangistas de la zona recorrieron los valles apresando a obreros. Muchos fueron torturados. Finalmente, el 21 de mayo de 1948, veintidós fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al interior de una sima, situada en Peña Mayor.

Después de esta salvajada, Indalecio Prieto, recién elegido presidente del PSOE en el exilio, consideró llegado el momento de organizar la evacuación de sus correligionarios. Para ello contó con el marino vasco Lezo Urreiztieta, «pirata del siglo XVII que nació en el siglo XX», en palabras de Manuel de Irujo. Las fotografías que conservamos de Lezo nos muestran a un hombre corpulento, ancho de hombros, pelo y cejas negras muy pobladas y manos enormes. En verano vestía pantalón de milrayas, camisa blanca y alpargatas. Natural de Santurtzi, Lezo era un experimentado patrón de barco. Durante la guerra sirvió como capitán de la marina auxiliar y prestó servicios al lehendakari Aguirre. Pese a su nacionalismo vasco radical, era persona de absoluta confianza de Prieto y de su familia, con los que convivió en el País Vasco francés hasta 1951. El líder socialista residía en San Juan de Luz, pues los médicos le habían aconsejado retrasar el regreso a México por sus problemas de corazón.

La reunión decisiva para el traslado de los guerrilleros a Francia se produjo los días 28 y 29 de mayo, con asistencia de José Barreiro y Amador Fernández, dirigentes socialistas asturianos, Prieto y Lezo Urreiztieta. El plan era aparentemente sencillo: llegar a un punto convenido de la costa asturiana, embarcar a los guerrilleros y regresar con ellos a suelo galo. Lezo y Mata se citaron en la iglesia del Cristo de las Cadenas, a las afueras de Oviedo. Al pedirle Mata que se identificara, el vasco echó mano al bolsillo para mostrarle su documentación. Sacó estampas piadosas y un rosario denario, una especie de anillo con salientes para contar las avemarías. Al ver estos signos religiosos, el jefe guerrillero desconfió y le encañonó con la pistola. Lezo, alarmado, le explicó que era nacionalista vasco y creyente. Cuando, de vuelta a Francia, contó a Prieto que Mata estuvo a punto de dispararle, el socialista dijo: «¡Buen guerrillero!».

En los primeros días de octubre, Lezo zarpó a bordo del bonitero Quater, alquilado por un millón de francos. La tripulación estaba compuesta por él mismo como patrón y dos franceses: un maquinista y un marinero. Su supuesta misión era recoger un cargamento de coñac en la costa vasca. En tierras asturianas, el plan de evacuación se llevó a cabo con el mayor sigilo. Solo unos pocos estaban al tanto del verdadero objetivo de la marcha. Entre el 18 y el 20 de octubre se constituyeron dos grupos: uno formado por los hombres de la cuenca del Nalón y otro con los guerrilleros del Caudal. La travesía hasta el lugar elegido como punto de encuentro de las dos expediciones fue penosa. La lluvia y el frío dificultaban el avance. Finalmente, el 21 de octubre, a las doce de la noche, las dos columnas llegaron al lugar señalado. Allí se les unieron los gallegos César Ríos y Marcelino Fernández, el gafas, y la enlace de ambos, Antonia Rodríguez. 28 hombres y una mujer.

El día 23 el grupo se aproximó al puerto de Luanco. Desde el espigón hicieron señales con una linterna para que el Quater, que esperaba a unas dos millas de la costa, se acercara al muelle. Lezo había atracado la víspera en el puerto para cerrar con Mario Fernández, su enlace con Mata, los últimos detalles de la operación. La hora convenida, las diez de la noche. El embarque fue visto y no visto. «Era un barco pequeño y entramos en tres minutos, no amarró ni nada», contó Mata. Otro de los guerrilleros rescatados, Manuel Fernández Peón, apodado comandante Flórez, hizo años después el siguiente relato: «Pusimos rumbo al Norte, para salir de aguas españolas. Nosotros nos dormimos; los franceses se durmieron y Lezo, que estaba al timón, se durmió también. Al cabo de dos días en el mar vimos las luces de una ciudad. Menos mal que Lezo reaccionó a tiempo, porque no eran las luces de San Juan de Luz, sino las de San Sebastián. Casi volvemos al infierno».

El Quater entró en San Juan de Luz el 24 de octubre. Los guerrilleros asturianos entregaron sus pistolas en gendarmería y allí recibieron la visita de Amador Fernández y José Fernández Flórez. Habían pasado once años y dos días desde la caída de Asturias. Al día siguiente, se trasladaron a casa de Prieto. Mata, emocionado, leyó un escrito de agradecimiento. El momento inspiró a Prieto un artículo que tituló 'Impresiones del arribo': «Mata y los asturianos que rodean mi lecho contaron no por años, sino por días tan terrible periodo de su vida. A mí, con el corazón enfermo podrá considerárseme ternerón… Sin embargo, este jefe de guerrillas, aunque sano de corazón, sabe llorar. ¡Ojalá lo sepa siempre! No son capaces de llorar los insensibles, y los insensibles tienen poco de humanos».