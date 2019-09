Religión y cultura

Me contaron lo que sucedió a la entrada de un templo parroquial, cuando un chaval que iba al claustro a ver una exposición sobre los cien años de Eusko Ikaskuntza, se dio de bruces con una gran imagen de un Cristo crucificado y soltó; !hostia! «quien es este tío y que le han hecho». En la cultura de un pueblo, la lengua, la religión, la música, el folclore son los rasgos característicos que han formado su identidad. Hoy en día se hace una gran labor para que esos signos de nuestra cultura sean conocidos, excepto la religión. Estoy de acuerdo que no se puede imponer ninguna creencia religiosa, tampoco las ideologías, pero el conocimiento es necesario para poder entender cómo ha sido el desarrollo de nuestra civilización. Es una pena y también creo que es un vacío en su educación que muchos niños y jóvenes no conozcan la Biblia, de qué tratan los Evangelios, que no les suene para nada eso de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y que ni siquiera sepan quién fue aquel tío y qué le hicieron.