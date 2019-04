Relativizando

Se sabe que los fanáticos son los que más votan, muy motivados e incondicionales con su ideología. Todo lo contrario pasa con los menos politizados, sobre todo si forman parte de hogares con menos recursos. Últimamente, la moda del énfasis en el supuesto derecho de decidir y los plebiscitos parte de una mitificación de los resultados de las votaciones. No se valoran sus limitaciones y sesgos. Quiénes votan y quiénes no (para su representatividad es importante el índice de participación). La racionalidad o irracionalidad de lo que se vota y de los motivos por los que se vota; los perversos efectos del adoctrinamiento y la propaganda basados en bulos y mentiras (como se está denunciando que se actúa y ha actuado en Cataluña...); la presión social al votar en pequeños pueblos donde se controla a la población de formas no siempre sutiles; las trampas y chanchullos en torno a los resultados electorales, no siempre descubiertos... En definitiva, no tiene mucho sentido mitificar 'la voz del pueblo' -y mucho menos el 51%-, sobre todo si se utiliza como argumento supremo para la toma de determinadas decisiones colectivas muy graves.