Reencuentro para avanzar Tribunas Este viernes, 25 de octubre, el Estatuto de Gernika cumple 40 años. DV ha convocado a los líderes de los cinco partidos con representación parlamentaria a hacer balance y proyectarlo en el futuro del autogobierno ARNALDO OTEGI Domingo, 20 octubre 2019, 08:41

Hace 40 años, en el contexto histórico de la llamada 'Transición Democrática', una parte de nuestro pueblo recuperaba por un lado instrumentos para el autogobierno largamente anhelados, pero por otro pagaba el precio de la división tanto territorial (Nafarroa) como el de la propia familia abertzale. No se trata de adjudicar ahora la razón histórica ni a los que apostaron por él, ni a quienes se abstuvieron porque lo consideraron un instrumento limitado. Se trata más bien de poner en valor algo que en nuestra cultura política brilla por su ausencia en más ocasiones de las debidas. Me enorgullece como coordinador general de EH Bildu el poder decir, y es un orgullo para todos nosotros, que en EH Bildu hoy trabajamos codo con codo quienes hace 40 años nos dividimos en el camino. Hoy estamos juntos desde quienes lideraron el primer Gobierno de la autonomía vasca -con el lehendakari Garaikoetxea a la cabeza- hasta quienes consideramos que aquel Estatuto no sería suficiente para garantizar nuestras necesidades nacionales, sociales y económicas. Y somos capaces de trabajar juntos y de dar un ejemplo de unidad porque para nosotros hablar de autogobierno o de soberanía es hablar de dónde, quién y qué se decide. Y EH Bildu quiere que sean los ciudadanos y ciudadanas en Euskal Herria quienes lo decidan todo. Desde las pensiones a la independencia. Cuarenta años de un Estatuto incumplido y recortado por leyes orgánicas o sentencias del Constitucional son la evidencia de un modelo de relación agotado. No hay bilateralidad efectiva en el marco autonómico. El modelo necesita ser superado por uno que construya una relación de igual a igual entre Euskal Herria y el Estado español. Reconocimiento nacional, fondo de poder soberano, derecho a decidir y sistema de garantías que evite la injerencia del Estado. Estos son los ingredientes para una relación realmente bilateral. Y solo así podremos hacer frente con garantías a los aires autoritarios, recentralizadores y de autentica contrarreforma que empiezan a asomar con fuerza en los ámbitos de poder del Estado. Y construir una sociedad vasca avanzada y que cuide de su gente en el ámbito económico y social.