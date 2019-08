Recibimientos a presos

Ni la sociedad ni las instituciones deberíamos permitir ese tipo de actos en la vía pública. Una sociedad psicológicamente sana no puede soportar que se inflija tal grado de humillación ni dolor a las víctimas, ni desde la ética ni tampoco desde la moral humana. ¿Cómo pretendemos restañar o curar las heridas de hace ahora más de setenta años con la memoria histórica cuando no somos capaces de dejar que curen las más recientes? Entiendo que para las familias de los presos sea un motivo de alegría, han sufrido mucho la espera y no tienen culpa alguna. Todos somos seres humanos. Pero deben celebrarlo en el ámbito privado, porque si no es así, de alguna manera, una parte de la sociedad está dando un reconocimiento a algunos de los protagonistas de hechos bárbaros ocurridos. Provocando y revirtiendo más dolor a las víctimas.