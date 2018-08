Receta para hacer momias Una antiquísima de origen egipcio nos cuenta los secretos de su momificación FÉLIX ARES Miércoles, 22 agosto 2018, 06:24

El museo egipcio de Turín posee una valiosísima colección formada por 114 momias humanas. Recientemente han llevado a cabo un análisis de las mismas para lo cual instalaron a la puerta del museo un camión de catorce metros de largo que contenía diversos laboratorios que permitían realizar, entre otras cosas, radiografías TAC y análisis de DNA.

Una de las características de la mayoría de las momias del museo de Turín es que nunca se han sometido a ningún proceso de conservación; es decir, que están tal y como se encontraron. Esa circunstancia ofrece a los investigadores una posibilidad casi única de conocer cómo eran los métodos de momificación empleados en el antiguo Egipto.

Se estudiaron los sistemas de momificación en la momia más antigua del museo datada entre 3.700 y 3.500 años a. C.; es decir, que tienen una antigüedad de entre 5.600 y 5.800 años.

Se creía que la momificación no empezó en Egipto hasta unos 1.500 años más tarde. Esa es la razón por la que durante muchos años se pensó que esta momia no había sido momificada artificialmente, que simplemente se había dejado en el desierto para que se desecase. Análisis realizados por investigadores de las Universidad de York, en el Reino Unido y Macquarie, en Australia, han demostrado que la momia fue sometida a un proceso de embalsamamiento artificial que, sorprendente, ha resultado casi idéntico al empleado 2.500 años más tarde, en pleno apogeo de las momificaciones en Egipto. Sorprenden dos cosas, la primera que las momificaciones sean tan antiguas; segunda, que la técnica antigua sea tan perfecta que no evolucionó en más de 2.500 años.

El mayor problema para que un cuerpo se conserve es evitar el ataque bacteriano. Nuestra momia fue envuelta con telas que tenían los siguientes ingredientes: aceite vegetal, resina de conífera calentada, un extracto de planta aromática y una goma vegetal/azúcar. El aceite vegetal probablemente era de sésamo. La resina probablemente era de pino. El extracto de planta aromática probablemente procedía de un junco con el nombre científico de «Scirpus holoschoenus» y que habitualmente se utiliza en cestería. Por fin, la goma vegetal, que es un azúcar, lo más probable es que fuera de la acacia.

Para mí lo más interesante es que al mezclarse la resina con el aceite daban a la mezcla propiedades antibacterianas. Aquellos de ustedes que hayan estado en Grecia seguro que han probado su vino «retsina». Es un vino al que se añade resina para que las bacterias mueran.