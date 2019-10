La realidad de la pobreza

El pasado jueves celebramos el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Sea desde la ONU como la UNESCO y otras muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) nos recordarán para ser más sensibles a esta realidad que apremia a una gran parte del planeta y también a mucha gente de nuestro entorno que vive en estado de necesidad. Recuerdo como Manos Unidas ha repetido insistentemente esta idea: «La pobreza es la realidad más globalizada». Ciertamente, la pobreza -mejor, diría yo, la miseria- todavía existente en vastas zonas del planeta, debido a la falta de higiene, de educación y de gobiernos honrados y diligentes, es la realidad más manifiesta de la actual globalización económica. A esta globalización económica tan desigual debemos responder con la globalización de la solidaridad. Sin solidaridad, la globalización, como fuerza económica imparable, crea riqueza pero no la reparte adecuadamente. La globalización ha conseguido un mundo más unificado y mejor conocedor de sus avances y fracasos. Pero, por desgracia, todavía este mundo más unificado no es más solidario. Sólo la cultura de la solidaridad puede devolver a nuestro mundo un rostro más justo y más humano y será más sociedad del bienestar cuanta más política social de verdad haya.