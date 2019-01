La Real y la hospitalidad

Me llama la atención que la Real no arranca con un triunfo en Anoeta. Eso puede deberse a que en San Sebastián nos gusta recibir bien al contrario y este, sin tantos miramientos, consigue ganar el partido a domicilio. Hace ya unos cuantos años se celebró el cincuentenario del Real Madrid y se editó un libro con las opiniones, entre otras cosas, de los antiguos jugadores. Mi padre, antiguo jugador, escribió una carta en la que decía que ellos eran 'merengues' pero que sus triunfos se conseguían en partidos fuera de casa contra equipos e hinchadas muy desfavorables. A mí, en mi época de jugador de rugby del Atlético de San Sebastián, me pasaba algo parecido. Aquí en Anoeta nos costaba ganar los partidos porque en aquella lucha cuerpo a cuerpo nos sentíamos inclinados a dar buen recibimiento al extraño. Y el contrario no tenía esas preocupaciones. En cambio, fuera de casa no teníamos esos complejos y así ganamos la primera Liga Nacional de España en 1969, creo. Quizás a la Real le pasa algo parecido. En fin, que me parece que quizás fuese interesante para la Real que tuviese un buen psicólogo.