¿Cómo rentabilizar un bote de pintura de medio kilo al máximo? Una de dos, o es usted un artista consumado y pinta una obra maestra, o coge una rotonda cualquiera muy transitada y donde siempre hubo una linea discontinua en el carril interior pinta una linea continua en la salida mas concurrida. Evidentemente, tendría que poner una dotación de la Ertzaintza para que se dedicara a cazar a los cientos de pardillos que la pisan como si fuesen patitos de feria. Sí, lo admito, soy uno de ellos, y la multa son 200 euros más 4 puntos que no te quitan si tragas y pones una sonrisa al amable funcionario. La multa por ir bebido al volante son 500 euros y 4 puntos, así que pisar una linea continua en una rotonda unidireccional es casi lo mismo que dar positivo. ¿Por qué solo se aplica este sistema en esta rotonda? Las normas de circulación se deberían aplicar siempre en las mismas circunstancias. No he visto una rotonda igual y cambiada de buenas a primeras. Esto se ha hecho con un único fin, que no es otro que recaudar. O se hace en todas o no se hace en ninguna. ¡Qué verguenza!