Frontón y movilidad

RAMÓN RODRÍGUEZ ERRENTERIA

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:41

El Atano III, en su día uno de los frontones con mayor solera de Gipuzkoa, se ha convertido en una instalación anclada en el siglo ... XX, abandonada, con mala accesibilidad y una grada, entre otras muchas cosas, muy mejorable... En definitiva, está a años luz de los templos de la pelota de otras latitudes cercanas con mucha menor afición a la pelota. A eso le añadimos que, cuando se celebra el torneo Donostia Hiria, con Altuna III como gran protagonista, y acaba el partido cerca de las doce de la noche, no hay Topo, apenas queda alguna línea de autobús y un servicio de taxis que como todos sabemos es cuestionable. Así, a uno se le quitan las ganas de ir a ver nuestro deporte en Donostia.

Espacios grises

